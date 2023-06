Bientôt des cabines de télémédecine dans les gares

L'ESSENTIEL Un avis de mise en concurrence a été lancé par la SNCF pour l'aménagement futur de cabines de téléconsultation dans de nombreuses gares de France.

Ces cabines permettront d'obtenir un avis médical, un diagnostic ou une prescription de traitement ou d'acte médical.

Elles doivent être une des réponse aux difficultés d'accès aux soins qui s'aggravent en France.

La SNCF vient de lancer un avis de mise en concurrence pour l'installation de cabines de télémédecine dans les halls, les parvis ou les parkings de plus de 1700 gares en France. Cette initiative permettra aux patients des zones les plus sensibles en termes d'accès aux soins de bénéficier d'une télé-consultation avec un professionnel de santé à distance.

Les cabines devront être équipées de plusieurs dispositifs médicaux pour éclairer le diagnostic et permettre, si nécessaire, l'impression d'une ordonnance. Ergonomiques et insonorisées, elles sont aménagées pour garantir confidentialité et confort au patient. Selon les premières estimations, environ 1000 cabines pourraient être installées dans les gares françaises d'ici 2024.

La télémédecine, un outil clé pour répondre aux défis démographiques de la santé

La télémédecine est un des principaux outils mis en œuvre pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins liées à l'inégale répartition géographique des professionnels de santé dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des maladies chroniques. Les Agences Régionales de Santé soutiennent le déploiement de la télémédecine en contractualisant avec les porteurs de projet.

Le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale de déploiement et promeut la télémédecine auprès du grand public. La cabine de télémédecine dans les gares s'inscrit donc dans cette stratégie nationale de santé publique. De plus, l'utilisation de la télémédecine permet de réduire les coûts pour les patients et pour le système de santé. Les patients ayant recours à la télémédecine bénéficient d'un remboursement de leurs frais de consultation à hauteur de 70% en moyenne.

Des cabines de téléconsultation dans les zones les plus sensibles

La liste des gares proposées pour l'installation des cabines de télémédecine a été élaborée en fonction des zones les plus sensibles en termes d'accès aux soins. En effet, selon une étude de l'Ordre des médecins parue en 2019, 7,5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant et 20% des généralistes devraient avoir cessé leur activité d'ici 2025.

Les cabines de télémédecine permettent donc de rendre accessible une consultation avec un professionnel de santé, même en l'absence de médecin sur place. Cependant, certains acteurs de la santé, comme le Syndicat national des médecins libéraux (SNML), s'inquiètent toutefois de la qualité de la prise en charge par rapport à une consultation en présentiel. Ils estiment que certaines affections nécessitent un examen clinique approfondi, qui ne peut être réalisé à distance.