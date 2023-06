Prendre une cuite affecte les facultés mentales, même pour les gros buveurs

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'alcoolisme ont les facultés aussi affaiblies que les buveurs occasionnels après une soûlerie.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Chicago révèle que les personnes souffrant d'alcoolisme ont les facultés aussi affaiblies que les buveurs occasionnels après une soûlerie.

Analyse des habitudes de consommation d'alcool

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé les comportements de trois groupes de jeunes adultes d'une vingtaine d'années ayant des habitudes de consommation différentes. Les participants ont été classés en fonction de leur consommation : les buveurs légers, les buveurs modérés et les personnes souffrant de troubles liés à l'alcool.

Une consommation problématique d'alcool était située à cinq verres ou plus pour un homme et quatre verres ou plus pour une femme.

Des résultats surprenants

Les résultats de l'étude ont révélé que les buveurs légers et modérés connaissaient une détérioration significative de leurs fonctions cognitives et de la motricité fine après avoir consommé une quantité excessive d'alcool. Cependant, ce qui a surpris les chercheurs, c'est que les personnes alcooliques présentaient des altérations similaires des fonctions cognitives et de la motricité fine après une forte consommation, et ce même si elles prétendaient avoir une tolérance plus élevée à la boisson.

Andrea King, professeur de psychiatrie et auteur de l'étude, indique : "nous avons confirmé notre hypothèse de départ, mais avec beaucoup de nuances. Lorsque les jeunes ont consommé de l'alcool dans notre étude à une dose similaire à leur mode de consommation habituel, nous avons constaté des déficiences significatives lors des tests de motricité fine et des tests cognitifs, déficiences qui étaient encore plus importantes que celles d'un buveur occasionnel".

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La consommation excessive d'alcool peut affecter le cerveau et le système nerveux de manière irréversible, ce qui peut entraîner des problèmes de santé mentale, des troubles de l'humeur et des problèmes de coordination. L'abus d'alcool peut aussi conduire à de nombreux cancers, au coma, à la cirrhose du foie et donc à la mort.

Il est en ce sens important de prendre conscience des dangers liés à la consommation excessive d'alcool et de limiter sa consommation pour préserver sa santé. Il est également important de sensibiliser le grand public aux questions de santé liées à l'alcoolisme. Santé Publique France recommande d'ailleurs de ne pas boire plus de deux verres par jour, et pas tous les jours.

Une baisse de la consommation d'alcool en France

Selon une nouvelle enquête de Santé Publique France, la part d’adultes dépassant les repères de consommation d’alcool à moindre risque est en baisse dans notre pays, confortant ainsi l’utilité des campagnes de prévention mises en place depuis plusieurs années.

Concrètement, entre 2020 et 2021, la proportion d’adultes déclarant une consommation d’alcool se situant au-dessus des repères de consommation à moindre risque a significativement diminué (de 23,7% à 22%). Cette baisse s’observe principalement parmi les hommes, les plus jeunes, les plus âgés et les personnes aux revenus les plus élevés.