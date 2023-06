Quelle est la fréquence cardiaque idéale pour brûler les graisses ?

L'ESSENTIEL Pour brûler plus de calories, il faut faire du sport en maintenant une fréquence cardiaque dans la “zone de combustion des graisses”.

Celle-ci peut se calculer de façon individuelle, en fonction de son âge.

Pour maintenir sa fréquence cardiaque dans la “zone de combustion des graisses”, il faut mieux privilégier les sports cardio comme la marche rapide, de la natation ou du vélo.

Entre 500 et 1.000 calories par heure pour du running, de 350 à 500 calories pour du rameur, entre 500 et 700 pour du step… Quand on fait du sport, on brûle forcément des calories, encore plus avec des exercices dits cardio. Mais, une astuce permet de dépenser encore plus de calories : maintenir sa fréquence cardiaque à un niveau appelé “zone de combustion des graisses”, qui serait optimal pour la perte du poids.

Une fréquence idéale pour perdre du poids

Pour trouver sa “zone de combustion des graisses”, il faut faire un peu de mathématiques ! Celle-ci se situe entre 64 % et 76 % de la fréquence cardiaque maximale d’une personne. Ainsi, la première chose à calculer est la fréquence cardiaque maximale qui s’obtient en soustrayant son âge au chiffre 220. Pour une personne qui a 40 ans, elle est de 180.

Ensuite il faut déterminer la limite inférieure de la zone de combustion des graisses (fréquence cardiaque maximale pour votre âge x 0,64) et celle supérieure (fréquence cardiaque maximale pour votre âge x 0,76). Ainsi pour la personne de 40 ans, la “zone de combustion des graisses” est comprise entre 115 et 137 battements par minute pendant l’entraînement. Évidemment, avec l’âge, ces chiffres diminuent. Pour une personne de 60 ans, la “zone de combustion des graisses” est comprise entre 102 et 121.

Des sports cardio plus doux pour une fréquence cardiaque stable

Ainsi, si l’objectif de la pratique sportive est de perdre du poids, il vaut donc mieux privilégier les exercices cardio relativement doux qui permettent d’avoir une fréquence cardiaque stable pendant plus longtemps. Il s’agit par exemple de la marche rapide, du vélo ou de la natation.

D’autre part, pour perdre du poids, il faut que le corps dépense toutes les calories qu’on lui fournit en mangeant. L’idéal est d'alterner entre des séances de sport “cardio” et des activités de renforcement musculaire qui augmentent la masse musculaire… Et plus le corps est musclé, plus il dépense de calories au repos.

Enfin, en complément de la pratique sportive, il est essentiel d’avoir une alimentation variée et équilibrée pour perdre du poids.