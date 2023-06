Pourquoi certaines personnes éternuent à cause du soleil

L'ESSENTIEL Une personne sur quatre est sujette à des éternuements en raison de l'exposition de leurs yeux au soleil, un phénomène appelé "syndrome de l'éternuement héliotropique".

L'éternuement dit héliotropique trouve son origine dans le cerveau et non pas dans le nez.

Cette réaction incontrôlable est héréditaire.

Une étude relayée par BFMTV indique qu'environ une personne sur quatre est sujette à des éternuements en raison de l'exposition de leurs yeux au soleil, un phénomène appelé "syndrome de l'éternuement héliotropique". Quelles en sont les causes et comment prévenir ce trouble ? Nous avons mené l'enquête.

Origine du syndrome de l'éternuement héliotropique

Le syndrome de l'éternuement héliotropique est un trouble physiologique qui se produit lorsqu'une personne est exposée au soleil, généralement après avoir été exposée à l'obscurité. Cette réaction incontrôlable est héréditaire et si l'un des parents est atteint du syndrome, l'enfant a une chance sur deux d'en hériter, selon le Centre américain pour les informations biotechnologiques.

Les causes du syndrome de l'éternuement héliotropique

L'éternuement dit héliotropique trouve son origine dans le cerveau et non pas dans le nez, puisqu'il survient après avoir simplement levé la tête et s'être tourné vers le soleil, selon de nouveaux travaux menés par une équipe anglaise au sein de l'université d'Oxford.

Le phénomène est dû à un court-circuit entre les nerfs optique et trijumeau, provoqué par le scintillement de la lumière et l'irritation des voies nasales."Lorsque le nerf optique est stimulé, par interférence, le nerf trijumeau est également stimulé et donc on éternue. On n'y peut rien, c'est un réflexe", explique Alain Ducardonnet, spécialiste santé de BFMTV.

Comment prévenir le syndrome de l'éternuement héliotropique ?

Il n'y a malheureusement pas de traitement pour le syndrome de l'éternuement héliotropique, mais la prévention est possible. Le port de lunettes de soleil peut ainsi aider à réduire les symptômes en évitant une exposition directe des yeux au soleil.

Thierry Bour, président du syndicat national des ophtamologistes, juge que pour les verres teintés, un indice de protection 3 est suffisant pour protéger ses yeux de la lumière.

En cette période de l'année, les éternuements répétitifs peuvent aussi être dus à une allergie aux pollens.