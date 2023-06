Éclampsie : cette complication serait à l’origine du décès de l'athlète Tori Bowie

L'ESSENTIEL En avril dernier, l’athlète américaine Tori Bowie serait décédée après avoir "eu une crise d'éclampsie".

L’éclampsie se manifeste en fin de grossesse ou après l’accouchement par des crises convulsives, "potentiellement fatales", touchant le cerveau de la mère.

Cette maladie survient si la pré-éclampsie, dont 70 à 75 % des cas se présentent au cours de la première grossesse, n’est pas traitée.

Le 2 mai, la sprinteuse Tori Bowie, âgée de 32 ans, a été retrouvée morte dans son lit. Au moment de son décès, l’athlète américaine était à huit mois de grossesse. Récemment, un rapport d'autopsie a révélé la cause de sa mort qui serait "naturelle" et liée à "des complications de grossesse", notamment une "détresse respiratoire et une éclampsie".

"On ne sait pas grand-chose sur les circonstances de sa grossesse et son décès. Cependant, il est théoriquement possible qu'elle ait eu une crise d'éclampsie et qu'elle ne s'en soit pas remise", a déclaré, au média CNN, Calloway Rankins, gynécologue-obstétricienne à Richmond, en Virginie. "L’éclampsie n'est pas une condamnation à mort. Le problème dans cette histoire, c'est que Tori n'était manifestement pas à l'hôpital", a ajouté Eleni Tsigas, directrice d’une organisation de défense et de recherche à Melbourne, en Floride.

"Vous êtes plus à risque si vous êtes noire, en surpoids ou avez des problèmes de santé"

Pour rappel, une pré-éclampsie résulte d’un dysfonctionnement du placenta. Cette maladie est associée à une hypertension artérielle et à l’apparition de protéines dans les urines. En France, 1 à 2 % des grossesses s’accompagnent de cette pathologie et dans 70 à 75 % des cas, elle survient durant la première grossesse, selon l’Assurance Maladie. "Vous êtes plus à risque si vous êtes noire, si vous êtes en surpoids ou si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. Mais cette maladie peut se développer chez n'importe qui, y compris chez une personne mince et en très bonne santé", a précisé, à CNN, Calloway Rankins.

Éclampsie : des crises convulsives touchant le cerveau de la mère

D’après l’Inserm, en général, les patientes souffrant de pré-éclampsie accouchent d'un bébé en bonne santé et se rétablissent rapidement. Cependant, si cette maladie n’est pas traitée, elle entraîne de nombreuses complications. Parmi elles, on retrouve l’éclampsie. Elle se manifeste par des "crises convulsives, potentiellement fatales, provoquées par une hypertension artérielle intracrânienne chez la mère". "Celles-ci apparaissent en fin de grossesse, mais aussi après l’accouchement", spécifie l’Assurance maladie.