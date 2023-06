Boire un peu d'alcool réduit le stress... et donc protégerait le cœur

L'ESSENTIEL Dans une étude, les chercheurs de Mass General ont découvert que l'alcool à des doses faibles à modérées réduisait la signalisation du stress dans le cerveau.

Cet effet entraîne une réduction des risques de maladies cardiovasculaires.

Toutefois, compte tenu des risques accrus de cancer et d'autres maladies liés à la consommation d'alcool, les chercheurs ne recommandent pas l'alcool comme méthode de prévention des maladies cardiovasculaires.

Cancer, accident de la route, dépendance.... l'alcool peut avoir de graves conséquences sur la santé. Toutefois, une étude, conduite par des chercheurs du Massachusetts General Hospital (Boston, USA), montre que les boissons alcoolisées peuvent avoir des bénéfices pour le cœur. La clé pour en profiter serait la modération, selon leurs travaux.

Les résultats sont publiés dans la revue Journal of the American College of Cardiology en juin 2023.

Alcool : de petites quantités réduisent le stress... ce qui est bon pour le cœur

Cette étude a porté sur plus de 50.000 personnes inscrites dans la Mass General Brigham Biobank, une banque de données associée à l'hôpital de Boston. Les chercheurs ont noté les consommations d'alcool des participants ainsi que la survenue de maladies cardiovasculaires. Ils ont également étudié les dossiers de 754 personnes ayant subi un scanner cérébral afin de déterminer l'effet d'une consommation faible à modérée d'alcool sur l'activité du réseau neuronal lié au stress au repos.

Les scientifiques ont découvert que boire de l'alcool en quantités faibles ou modérées (1 verre par jour pour les femmes et 1 à 2 verres par jour pour les hommes) était associé à une réduction de la signalisation de stress dans l'amygdale, la région du cerveau associée aux réponses au stress. Selon eux, cet effet expliquerait la diminution des événements cardiovasculaires observés chez les buveurs occasionnels.

"Lorsque l'amygdale est trop alerte et vigilante, l'activité du système nerveux sympathique est intensifiée, ce qui fait monter la pression artérielle et augmente le rythme cardiaque, et déclenche la libération de cellules inflammatoires", explique le cardiologue Ahmed Tawako, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. "Si le stress est chronique, il en résulte une hypertension, une inflammation accrue et un risque substantiel d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires."

Toutefois, l'expert a souligné que les effets positifs de l'alcool sur le cœur n'étaient observés qu'avec une consommation très modérée. Au delà des recommandations des professionnels de la santé, la boisson peut avoir des effets néfastes sur la santé comme un risque accru de maladies du foie ou de cancer.

Maladie cardiovasculaire : trouver d'autres moyens pour réduire le stress

Si les travaux américains ont observé un effet bénéfique d'une consommation faible à modéré d'alcool sur le cœur, ils ont également montré que toute quantité augmentait le risque de cancer. De plus, les personnes qui prennent plus de 14 verres par semaine, voient leur risque de crise cardiaque augmenter tandis que leur activité cérébrale globale a commencé à diminuer (ce qui peut être associé à une mauvaise santé cognitive).

Ainsi, pour les chercheurs, leurs travaux révèlent, non pas qu'il serait bon de boire des petites quantités d'alcool, mais qu'il faut lutter contre le stress pour diminuer les risques de maladie cardiaque via des méthodes ne présentant pas les effets délétères de l'alcool comme le sport par exemple.