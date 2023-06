Un médicament contre le diabète réduit le risque de Covid long

L'ESSENTIEL Le Covid long se traduit par la persistance de symptômes plus de quatre semaines après le début de l’infection.

Un médicament, prescrit pour le diabète de type 2, réduirait les risques de Covid long, selon une nouvelle étude.

La metformine a diminué de 40% le risque de développer un Covid long chez les participants.

Fatigue, troubles respiratoires, anomalies des sens, problèmes oculaires… Le Covid long se caractérise par la présence de symptômes persistants au-delà de quatre semaines après le début de l’infection. La récupération après cette forme prolongée de la maladie est lente, voire parfois incomplète.

Une nouvelle piste thérapeutique pour diminuer les risques de Covid long

Pour l’heure, aucun traitement ne permet d’atténuer les manifestations du Covid long. Une recherche a cependant observé que la prise de metformine, un médicament couramment utilisé pour soigner le diabète de type 2, pourrait réduire les risques de développer un Covid long après un test positif au SARS-CoV-2. Ces travaux ont été publiés dans la revue Lancet Infectious Diseases.

Près de 1.126 personnes en situation de surpoids ou d’obésité ont participé à cette étude. Les participants présentaient un risque plus élevé de contracter une forme sévère de Covid-19 et ils avaient été testés positifs à l’infection au cours des trois derniers jours précédant l’étude. Les volontaires ont ensuite été divisés en deux groupes : le premier a reçu de la metformine et le second, une pilule placebo. Le suivi a duré pendant 10 mois, durant lesquels les sujets ont rempli des questionnaires concernant l’évolution de leur état de santé.

Metformine : une réduction de 40% de développer un Covid long

D’après les résultats, la prise de metformine pendant deux semaines a réduit de 40% le risque de Covid long. En effet, 6,3 % des participants ayant reçu ce médicament ont signalé un diagnostic de forme longue de Covid-19 lors des 10 mois de suivi, contre 10,4 % des volontaires du groupe témoin.

Comme l’ont rappelé les chercheurs, le Covid long est une urgence de santé publique, car il peut avoir d’importantes répercussions sur la santé physique et mentale. "Il est urgent de trouver des traitements potentiels et des moyens de prévenir cette maladie. Notre étude a montré que la metformine, un médicament sûr, peu coûteux et largement disponible, réduit considérablement le risque d'être diagnostiqué avec un COVID long s'il est pris au moment de la première infection par le coronavirus. Cet essai n'indique pas si la metformine serait efficace en tant que traitement pour les personnes déjà atteintes du Covid long", a noté le Dr Carolyn Bramante, auteure principale de l’étude et chercheuse à l'école de médecine de l'université du Minnesota (États-Unis). D’autres essais seront donc nécessaires, afin d’évaluer les effets de la metformine chez les personnes ayant un indice de masse corporelle plus faible et ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2.