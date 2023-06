Les podologues autorisés à prescrire les semelles orthopédiques

L'ESSENTIEL Les podologues sont désormais autorisés à prescrire les orthèses plantaires.

Ils peuvent également évaluer la gravité des atteintes des pieds chez les diabétiques.

Ces mesures sont liées à la mise en oeuvre de la loi sur l'amélioration de l'accès aux soins (loi RIST).

La loi sur l'amélioration de l'accès aux soins, dite loi RIST, a récemment élargi les compétences des pédicures-podologues en matière de prescription d'orthèses plantaires, leur permettant ainsi de le faire sans prescription préalable d'un médecin. Cette mesure est une des nouveautés introduites par cette loi, qui vise à offrir un meilleur accès aux soins et à faciliter le parcours de soins des patients.

Les soins pour les pieds des diabétiques également pris en compte

La loi RIST prévoit également un élargissement des compétences des podologues dans la gradation du risque podologique des patients diabétiques. Ceux-ci pourront ainsi bénéficier de soins adaptés et prescrits par des professionnels compétents. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de garantir une prise en charge optimale des personnes atteintes de diabète. Il est important de rappeler que les troubles liés au pied peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes atteintes de cette maladie, et qu'une prise en charge rapide et efficace est donc primordiale.

Une prise en charge rapide et efficace

En autorisant les podologues à prescrire des semelles orthopédiques, la loi RIST vise à améliorer l'accès aux soins et à fluidifier le parcours de soins des patients. Désormais, les patients peuvent donc se rendre directement chez un podologue pour obtenir une orthèse plantaire, sans avoir besoin de passer par un médecin. Cette mesure devrait permettre de libérer du temps médical pour les médecins, tout en garantissant une prise en charge rapide et efficace des patients souffrant de troubles du pied.

Un suivi rigoureux des soins entre podologues et médecins

Il est important de souligner que les bilans diagnostics et les compte-rendus de soins doivent toutefois être transmis par les pédicures-podologues au médecin traitant. Ce suivi rigoureux assure une prise en charge complète et coordonnée des patients par les différents professionnels de santé, et permet de garantir une continuité des soins pour les personnes concernées.