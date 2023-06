Pourquoi le toucher est-il si important pour le bébé ?

L'ESSENTIEL Le toucher est une forme de communication essentielle entre le bébé et ses parents.

Il favorise le sentiment de sécurité et l'estime de soi.

Les parents doivent être attentif à ce que peut signifier la réaction du bébé au toucher.

Le toucher est bien plus qu'une simple sensation physique, c'est un moyen de connexion émotionnelle et de compréhension mutuelle. Dès les premiers instants de la vie, le toucher devient l'une des formes les plus essentielles de communication et d'affection entre les parents et leurs enfants.

Les bienfaits du toucher pour le bébé

Si les recherches en psychologie montrent toutes que le contact physique est essentiel au développement d'un enfant, c'est qu'il nourrit à la fois ses capacités émotionnelles, sociales et cognitives. Il renforce le lien d'attachement entre la figure parentale et l'enfant, tout en favorisant le sentiment de sécurité et en contribuant à la construction d'une estime de soi positive.

Le toucher apaise le bébé, réduit le stress, favorise le sommeil, contribue au développement de son système nerveux. Il joue donc un rôle fondamental dans la croissance globale de l'enfant.

Cependant, chaque enfant est unique et a ses préférences en matière de toucher qui peuvent évoluer au fil du temps. En tant que parents, il est important d'être ouvert et adaptable, pour ajuster son approche en fonction des besoins changeants de son bébé.

Savoir être attentif aux besoins de son enfant

Chaque enfant réagit différemment au toucher avec une sensibilité plus grande pour certains que pour d'autres. Être attentif aux besoins de votre enfant vous permet de mieux comprendre ce qu'il souhaite vous dire.

S'il semble ne pas vouloir être touché, qu'il montre des signes de gêne, d'agitation, qu'il pleure ou qu'il se détourne, il est important de respecter son besoin d'espace. Cela ne signifie pas qu'il ne veut plus d'affection mais simplement qu'il a besoin d'un moment pour se calmer ou se reposer. Vous pouvez alors faire une pause et observer s'il exprime le désir de reprendre le contact plus tard.

Au contraire, s'il semble rechercher le contact physique en souriant, en s'approchant ou en tendant les bras, il souhaite probablement être réconforté, faire un câlin ou encore être porté.

En outre, vous pouvez apprendre à identifier les moments ou les circonstances dans lesquelles votre bébé aime être touché : certains préfèrent les câlins et des caresses avant de s'endormir, pendant le bain ou lorsqu'ils sont agités. Alors que d'autres recherchent le contact physique lorsqu'ils sont confrontés à de nouvelles expériences ou à des situations stressantes.

En savoir plus : "100 activités sensorielles avec mon enfant 0-6 ans" de Noémie d'Esclaibes.