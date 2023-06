Un traitement prometteur contre les acouphènes

L'ESSENTIEL Les acouphènes peuvent se caractériser par un bourdonnement, un sifflement, un grincement ou encore un gazouillis.

Une équipe américaine a développé un nouveau traitement, qui permet d’atténuer l’intensité des acouphènes somatiques.

Près de 60 % des volontaires ont signalé une réduction significative des symptômes des acouphènes à la suite des six semaines de traitement actif.

Bourdonnement, sifflement, cliquetis, gazouillis… En fonction des personnes, les acouphènes peuvent être perçus différemment. Ces sensations auditives peuvent survenir brutalement lors d’un événement (concert bruyant, épisode de stress...), ou progressivement. Les acouphènes peuvent devenir plus intenses en cas de fatigue, de stress ou d’un changement de position de la tête.

Une nouvelle thérapie pour soulager les acouphènes somatiques

Des scientifiques du Kresge Hearing Research Institute de l'université du Michigan (États-Unis) ont récemment mené des recherches sur la manière dont le cerveau enregistre et traite les informations bi-sensorielles, afin de développer un traitement qui soulage les patients atteints d’acouphènes. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Jama Network Open.

Près de 99 personnes souffrant d’acouphènes somatiques, une forme liée au mouvement physique et au toucher, ont participé à l’étude. "Après leur inscription, les participants ont reçu un appareil portable développé et fabriqué par in2being, pour une utilisation à domicile(…) Les appareils ont été programmés pour présenter le spectre d'acouphènes personnel de chaque participant, qui a été combiné à une stimulation électrique pour former un stimulus bi-sensoriel, tout en maintenant l'aveuglement des participants et de l'équipe de l’étude", a expliqué Susan Shore, auteure principale de la recherche, professeur au département d'oto-rhino-laryngologie de Michigan Medicine et aux départements de physiologie et d'ingénierie biomédicale de l'université du Michigan.

Une réduction significative des symptômes des acouphènes

Dans un second temps, les volontaires ont été répartis au hasard dans deux groupes. Le premier reçu un traitement bi-sensoriel ou actif, et le second a reçu un traitement sonore seul, ou de contrôle. Au cours des six premières semaines, les sujets ont utilisé leurs appareils pendant 30 minutes par jour. Les six semaines suivantes ont été consacrées à une pause dans l'utilisation quotidienne, suivie de six autres semaines du traitement non reçu au début de l’étude.

Chaque semaine, les volontaires ont rempli des questionnaires évaluant l’impact des acouphènes sur leur quotidien, et ont fait évaluer l’intensité de ces nuisances sonores.

D’après les conclusions, les participants ayant reçu le traitement bi-sensoriel ont remarqué une amélioration de leur qualité de vie ainsi qu’une réduction significative de l’intensité de leurs acouphènes. Environ 60 % des volontaires ont signalé une diminution importante des symptômes des acouphènes après les six semaines de traitement actif, mais pas après le traitement de contrôle. "Cette étude ouvre la voie à l'utilisation de la stimulation bi-sensorielle personnalisée comme traitement efficace des acouphènes, donnant ainsi de l'espoir à des millions de personnes souffrant d'acouphènes", a noté Susan Shore.