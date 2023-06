Pour surmonter la dépression... soyez nostalgique

L'ESSENTIEL Pour déterminer le lien entre détresse psychologique, des chercheurs ont réuni 3.167 étudiants âgés de 17 à 25 ans. Leur niveau de détresse psychologue ainsi que celui de nostalgie ont été mesurés à 6 mois d'intervalle.

Les résultats ont montré que les niveaux de détresse et les niveaux de nostalgie étaient fortement associés : la nostalgie est plus importante lors des épisodes de dépression mais que ce sentiment était ensuite associé à des signes dépressifs moindres 6 mois plus tard.

La nostalgie agirait ainsi comme un mécanisme de protection atténuant les conséquences néfastes de la détresse psychologique et physique.

La nostalgie ne serait pas uniquement un moment où votre passé se teinte de mélancolie et de belles couleurs. Ce sentiment ferait partie intégrante des mécanismes aidant à surmonter la détresse psychique (dépression) et physique (somatisation), selon des travaux présentés dans la revue scientifique Journal of Personality en 2023.

Détresse : la nostalgie aiderait à la surmonter

Une étude longitudinale, menée en Chine, a exploré la relation entre la nostalgie et les états dépressifs chez 3.167 étudiants âgés de 17 à 25 ans. Les participants ont rempli des questionnaires mesurant leur niveau de détresse et leur niveau de nostalgie à deux moments différents : la première fois lors du premier semestre de leur cursus universitaire, puis six mois plus tard.

En analysant les données, les chercheurs ont constaté que plus la détresse était élevée, plus la nostalgie l'était également. Cependant, six mois plus tard, les volontaires qui avaient affiché une nostalgie importante lors de la première mesure, avaient des niveaux de détresse plus faibles.

Les résultats ont montré que "le fait de ressentir un niveau de détresse plus élevé à un moment antérieur est un pronostic de nostalgie ultérieure. Mais ressentir de la nostalgie plus fréquemment à un moment antérieur prédit des niveaux inférieurs de détresse ultérieure", expliquent les auteurs. Ils poursuivent ensuite : "la détresse, à la fois psychologique et physique, incite à la nostalgie. La nostalgie, à son tour, agit comme un mécanisme de protection atténuant les conséquences néfastes de la détresse".

Nostalgie : une aide pour gérer les émotions négatives ?

Pour les chercheurs, l'étude aide à mieux comprendre les liens entre la nostalgie, l'anxiété et le bien-être mental lors de périodes de détresse psychologique. Être nostalgique ne serait pas inutile : cela permettrait d'endiguer les sentiments négatifs associés aux troubles de santé psychique comme la dépression et l'anxiété chronique. La découverte des scientifiques pourrait être utilisée pour aider à concevoir des programmes de soutien psychologique s'appuyant sur la nostalgie.

Toutefois, l'équipe précise que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer que les observations faites chez de jeunes étudiants chinois se vérifient sur d'autres groupes sociaux et d'autres populations (âge, ethnie...).