À quoi sert la nostalgie ?

Ressentir de la nostalgie en feuilletant ses albums photos, en lisant des mails ou des lettres, ou même en mangeant certains plats, est un sentiment qui nous plonge dans le passé. Plus ou moins agréable, elle est pourtant très utile pour renforcer la poursuite de certains objectifs par exemple.

La nostalgie est-elle toujours négative ?

Quand on parle de nostalgie, peu importe l'âge, on pense souvent au regret d'un passé qui n'est plus, ou au manque de certains proches. Pourtant la nostalgie n'est pas que ça, elle permet aussi de prendre plaisir à revivre certains souvenirs, et éventuellement de les transmettre à ses proches.

Regarder en arrière pourrait ainsi stimuler l'optimisme de certaines personnes et encourager l'estime de soi à travers la poursuite de ses objectifs personnels ou professionnels. Rien de tel qu'un souvenir d'enfance pour se sentir en sécurité et consolider sa propre identité.

Faire vivre sa nostalgie au quotidien

Repenser à des souvenirs ne concerne pas seulement les personnes âgées - les adolescents et les jeunes adultes seraient d'ailleurs les plus nostalgiques. Revenir dans son passé peut ainsi à la fois rassurer et aider à mieux se connaître.

Dans votre quotidien, n'hésitez pas à cultiver ce sentiment à travers les plats que vous mangez, ou les histoires que vous racontez à votre entourage. Faire vivre ses souvenirs vous permet d'avoir une meilleure confiance pour aller de l’avant.

Pour en savoir plus : "Les clefs du passé: Se libérer pour changer de vie " de Noémie de Saint-Sernin.