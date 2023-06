Baignades en eau douce : attention à la leptospirose

L'ESSENTIEL L'urine des animaux, principalement les rats, peut contenir une bactérie responsable de la leptospirose.

Il faut être vigilant lorsqu'on se baigne dans des eaux douces stagnantes.

La maladie est mortelle dans 5 à 20 % des cas.

Lors de la période estivale, certains profitent de la mer pour se rafraîchir, d'autres se baignent en eau douce. Mais il faut faire attention car certains points d'eau peuvent être contaminés par la leptospirose, une maladie bactérienne transmise par l'urine de rat.

Une contamination principalement par l'urine de rat

La bactérie Leptospira interrogans se trouve dans les eaux douces stagnantes et les sols boueux du monde entier. Elle se transmet à l'homme par l'urine des animaux, principalement des rats mais aussi des bovins, des porcs ou des chevaux. Parfois, les chiens peuvent également transmettre la leptospirose. La contamination se fait par les yeux, les muqueuses ou des petites plaies.

La période d'incubation, c’est-à-dire le temps avant l'apparition des premiers symptômes, varie entre 4 et 14 jours. Généralement, les personnes atteintes présentent un état grippal : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires. Dans la plupart des cas, la maladie est bénigne lorsqu'elle est traitée tôt, mais si les symptômes persistent, elle peut entraîner une insuffisance rénale voire même le décès du patient dans 5 à 20 % des cas.

600 personnes infectées en France chaque année

Selon l'Institut Pasteur, il y a chaque année un million de cas de leptospirose sévère dans le monde. En France, on estime à 600 le nombre de personnes infectées chaque année, mais son incidence est 50 à 100 fois plus élevée dans les collectivités d’Outre-mer.

Des consignes de prudence

Un vaccin est disponible en France, mais réservé uniquement aux personnes les plus exposées à la maladie, comme les éboueurs et les égoutiers. S’il existe un risque de rencontrer la bactérie, vous devez porter des gants, des lunettes et des bottes. Lors des baignades en eau douce, toutes les coupures et égratignures doivent être désinfectées et protégées avec des pansements imperméables. Le lavage des mains à l'eau potable et au savon est obligatoire après les activités de navigation. Durant les trois semaines suivant l’exposition, si des symptômes grippaux se développent, consultez immédiatement un médecin.

On déplore plusieurs morts de la leptospirose ces dernières années en France, dont un triathlète décédé en 2017 après s'être baigné en eau douce.