Insuffisance hépatique : la dialyse donne de bons résultats

L'ESSENTIEL Lors d’une étude, des patients atteints d’insuffisance hépatique aiguë et chronique ont été traités par dialyse grâce à un nouveau dispositif.

La dialyse est une méthode d’épuration du sang.

Les résultats sont prometteurs et laissent entrevoir l’espoir de développer cette technologie pour les personnes souffrant de cette maladie.

C’est une découverte prometteuse pour le traitement de l'insuffisance hépatique aiguë et chronique. Des chercheurs de l’University College (UCL) à Londres ont mené à bien le premier essai de dialyse hépatique - une technique visant à nettoyer le sang des substances nocives, en milieu hospitalier.

Dans leur étude, ils indiquent que ce processus a été associé à une diminution substantielle de la gravité des symptômes et d'une amélioration de la fonction des organes chez une plus grande proportion de patients souffrant d'insuffisance hépatique aiguë et chronique (ACLF), par rapport aux patients recevant les soins habituels.

L'insuffisance hépatique est due à plusieurs facteurs

L’insuffisance hépatique est définie par l’altération majeure et globale des fonctions du foie, indique la Société Française d’Hépatologie :

"Les causes principales d’hépatites sévères sont l’infection virale (dont les virus des hépatites E, hépatites A et hépatites B principalement) et la prise volontaire ou involontaire de médicaments (dont le paracétamol en premier) ou de drogues. Les autres causes principalement rencontrées sont un désordre immunologique, une maladie héréditaire (comme une accumulation de cuivre dans l’organisme), et une mauvaise vascularisation du foie (dysfonction du cœur, caillot sanguin dans un vaisseau draine le foie). Il arrive qu’aucune cause ne soit trouvée”.

L'insuffisance hépatique est potentiellement mortelle

Dans le monde, on estime à environ 100 millions le nombre de personnes atteintes de cirrhose du foie (une maladie grave du foie constituée de lésions hépatiques diffuses et irréversibles) et à 10 millions le nombre de personnes atteintes de cirrhose et d'une complication supplémentaire, rappellent les auteurs de l’étude.

Environ trois millions de ces personnes sont atteintes de la ACLF, qui peut entraîner un déclin soudain de la fonction hépatique, exposant les individus à un risque élevé de décès à court terme.

Dans le cas de l’insuffisance hépatique aiguë et chronique, les cellules hépatiques meurent et l'intestin commence à laisser passer des bactéries dans la circulation sanguine, ce qui peut entraîner une réponse immunitaire inappropriée et une défaillance de plusieurs organes.

Le dispositif de dialyse appelé Dialive, a donc été inventé par des chercheurs de l'Institute for Liver and Digestive Health de l'UCL, pour s'attaquer à ces mécanismes qui sont à l'origine de la mortalité des patients atteints de cette maladie.

La dialyse hépatique soigne deux fois plus de patients qu'un traitement standard

Lors de cette étude, 32 patients ont été traités par Dialive ou par un traitement standard pendant cinq jours. Les résultats, enregistrés au 10e et au 28e jour, ont montré que le traitement par Dialive était associé à une inversion significativement plus rapide de l'insuffisance hépatique aiguë et chronique par rapport au traitement standard, l'ACLF se résorbant chez environ deux fois plus de patients.

En outre, le traitement par dialyse a entraîné une réduction significative des endotoxines, des molécules de la paroi de certaines bactéries, qui sont libérées lorsque les bactéries meurent, et une amélioration de la fonction de l'albumine, la principale protéine de transport dans le sang, soulignent les auteurs.

Ils ont également découvert une amélioration des biomarqueurs de l'inflammation systémique propre à cette maladie.

Dialyse hépatique : un dispositif prometteur pour les patients

De plus, bien qu'ayant reçu un traitement de trois jours seulement, les patients dont l'ACLF s'est résorbée sont restés en rémission pendant 28 jours, se félicitent les auteurs :

"Je suis très heureux de constater que ce nouveau dispositif de dialyse hépatique est prometteur pour le traitement de l'insuffisance hépatique aiguë et chronique. L'intervention a le potentiel de transformer les soins fournis au nombre toujours croissant de patients et à leurs familles qui souffrent des effets de la vie avec ce qui est essentiellement une maladie terminale pour beaucoup. Elle a le potentiel de transformer les options thérapeutiques dont disposent les cliniciens du monde entier pour les patients atteints d’insuffisance hépatique aiguë et chronique", a déclaré le professeur Dr Banwari Agarwal, directeur de l'essai.

La prochaine étape consistera en un essai clinique de plus grande envergure qui, s'il est concluant, pourrait permettre d'approuver l'utilisation clinique de Dialive au cours des trois prochaines années.