Faut-il se méfier de l'air que l'on respire dans les avions ?

L'ESSENTIEL L’air contaminé par des fumées ou des fluides, respiré dans les avions, est à l’origine de problèmes de santé chez le personnel navigant et les passagers.

C’est ce qui ressort d’un rapport publié par un groupe d’experts.

Les scientifiques affirment que l'industrie aéronautique doit agir sur les émanations en cabine en lançant de nouvelles recommandations médicales.

Un voyage en avion n’est anodin ni pour la planète ni pour la santé.

En effet, d’après 17 experts scientifiques et de santé de renommée mondiale, lors de chaque vol, les équipages et les passagers sont exposés à une possible contamination d’air respiré.

Les malaises à bord d'un avion augmentent

Ils viennent de publier le premier protocole médical de ce type pour aider à traiter ces personnes touchées par ce qui pourrait être une nouvelle maladie émergente.

D’après les experts, les équipages et les passagers sont exposés à de faibles niveaux chroniques d'huiles de moteur et de fluides hydrauliques qui s'infiltrent dans l'air de l'avion. Ils peuvent également ressentir des effets néfastes à la suite d'épisodes de fumées plus irréguliers, lors d'incidents au cours desquels un niveau notable de contaminants est présent dans la cabine, par exemple.

Le Dr Susan Michaelis, ancienne pilote et chercheuse de premier plan dans le domaine de la santé aérienne, à l'université de Stirling, au Royaume-Uni, a déclaré : "Cela se produit depuis 70 ans et le nombre de rapports faisant état de malaises au sein du personnel navigant ne cesse d'augmenter."

L'exposition à l'air contaminé dans les avions peut provoquer des cancers

Cette problématique était jusqu'alors très peu documentée : "Actuellement, lorsque le personnel navigant ou les passagers se sentent mal, qu'ils soient encore à bord de l'avion, qu'ils présentent des symptômes dans les jours ou les semaines qui suivent, ou qu'ils signalent une maladie dans les années qui suivent, il n'y a rien dans les livres médicaux. Il n'y a aucun document d'orientation pour l'industrie aéronautique ou les professionnels de la santé et, très souvent, ils sont refoulés ou ne subissent que des tests minimaux", regrettent le Dr Michaelis.

Or l’ensemble des données et des preuves recueillies dans ce rapport, qui a nécessité six ans de travail, suggère fortement un lien de causalité entre les contaminants des huiles et des fluides hydrauliques et le malaise des personnes.

Ces expositions à l’air contaminé des avions et aux fumées provoquent des troubles de la pensée, des vertiges, de la fatigue et une altération de la mémoire à court terme et de la pensée cognitive. Elles peuvent également provoquer des troubles neurologiques, respiratoires et cardiaques, tandis que d'autres études ont établi des liens avec divers cancers, indiquent les auteurs.