Dépression : la kétamine serait aussi efficace que l’électroconvulsivothérapie

L'ESSENTIEL 55 % des participants prenant de la kétamine et 41 % des patients bénéficiant de l’électroconvulsivothérapie ont présenté une amélioration d'au moins 50 % de leurs symptômes dépressifs.

La thérapie électroconvulsive a été associée à des effets indésirables musculo-squelettiques.

Aucun effet secondaire n’a été signalé par les adultes traités à la kétamine.

La dépression majeure est un trouble mental qui affecte la vie quotidienne d'une personne, y compris son travail, ses relations et sa santé physique. Le traitement conventionnel comprend des médicaments antidépresseurs, une psychothérapie et une thérapie de stimulation cérébrale, telle que l'électroconvulsivothérapie. Cette dernière méthode correspond à l’application de courants électriques à la surface du cerveau. Elle permet de réduire les symptômes des adultes atteints de dépression sévère. En général, la thérapie électroconvulsive est utilisée en dernier recours, car elle "peut provoquer des pertes de mémoire, nécessite une anesthésie et est associée à une stigmatisation sociale", a indiqué Amit Anand, professeur de psychiatrie à l'école de médecine de Harvard, dans un communiqué.

De l'électroconvulsivothérapie ou de la kétamine durant trois semaines

Dans une récente étude, le chercheur et son équipe ont voulu comparer l’efficacité de la kétamine, un médicament utilisé en anesthésie, et de l'électroconvulsivothérapie pour traiter la dépression sévère. Pour cela, les scientifiques ont recruté 403 personnes. Les participants ont soit bénéficié de la thérapie électroconvulsive trois fois par semaine, soit ont reçu de la kétamine deux fois par semaine pendant trois semaines. Ils ont été suivis pendant une période de six mois après le traitement et ont répondu à un questionnaire sur leurs symptômes dépressifs, qui comprenait également des tests de mémoire et des interrogations sur la qualité de vie.

Dépression : une amélioration des symptômes chez 55 % des patients traités à la kétamine

Les résultats ont montré que 55 % des patients traités à la kétamine et 41 % des malades ayant bénéficié de l'électroconvulsivothérapie ont signalé une amélioration d'au moins 50 % de leurs symptômes dépressifs et une amélioration de leur qualité de vie qui a duré tout au long de la période de suivi de six mois. D’après les travaux, la thérapie électroconvulsive a été associée à des effets indésirables musculo-squelettiques, tandis que la kétamine n’a pas été associée à des effets secondaires.

"Cette étude nous montre que la kétamine n'est pas moins efficace que l'électroconvulsivothérapie pour traiter la dépression résistante aux traitements et qu'elle pourrait être considérée comme un traitement alternatif approprié pour cette pathologie", a conclu Murat Altinay, psychiatre et co-auteur des recherches publiés dans la revue New England Journal of Medicine.