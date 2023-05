Dépression : pourquoi manger avec ses amis est bon pour votre ado ?

L'ESSENTIEL Manger avec des amis réduit les signes de dépression et d'anxiété chez les adolescents.

Les repas de famille montre aussi un effet positif mais il était beaucoup moins marqué.

Les chercheurs de l'étude avancent que promouvoir le fait de manger avec des proches favoriserait la santé physique et mentale.

Si les dîners de famille peuvent être une bonne chose, manger avec des amis se révèle aussi particulièrement bénéfique pour la santé mentale des adolescents. Une étude, parue dans Clinical Nutrition, montre que les jeunes qui partagent un repas avec une compagnie choisie par leurs soins comme des amis, présentent moins de signes de dépressions, d’anxiété et de stress.

Manger avec des amis aide à lutter contre l'anxiété et le stress

Pour déterminer l’effet des repas de famille ou sociaux (c’est-à-dire avec des personnes proches choisies : amis, pairs…), les chercheurs ont établi un échantillon représentatif de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ils habitaient tous à Valle de Ricote en Espagne. La cohorte de l'étude a porté sur un total de 649 adolescentes (âge moyen : 14 ans), dont 56,7 % étaient des filles.

Les volontaires devaient répondre à un questionnaire sur la fréquence de leurs repas familiaux ou avec des amis ainsi que leur nature (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Ils leur étaient aussi demandés de donner leur avis sur des déclarations comme "J'aime m'asseoir avec ma famille ou mes amis et manger un repas ensemble", "Je dîne habituellement avec d'autres personnes" ou encore "il est important de s'asseoir et de manger au moins un repas par jour avec d'autres personnes (famille ou amis)".

Par ailleurs, leur niveau de dépression, d'anxiété et de stress était évalué par le biais du test DASS-21.

L’analyse des réponses montre que manger avec des amis réduit davantage les signes d’anxiété et de dépression que les repas familiaux chez les adolescents.

Santé mentale : il faut encourager les jeunes à manger avec des proches

Si dîner avec leur famille montre un léger bénéfice contre la dépression et l’anxiété, les effets bénéfiques sont bien plus importants lorsque les adolescents ont la possibilité de choisir leurs compagnons de bombance.

"Il est possible que l'éducation nutritionnelle (c'est-à-dire la sensibilisation à l'importance de manger avec des pairs ou de la famille) puisse entraîner une diminution des risques de signaler des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress", écrivent les auteurs dans leur article. Les experts ajoutent qu’il serait bon que les instances publiques encouragent les adolescents à prendre le temps de manger avec des proches, car cette habitude a "des avantages non seulement sur le plan nutritionnel, mais aussi sur la santé mentale".