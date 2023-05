Arrêt de travail : un absentéisme record des salariés en 2022

L'ESSENTIEL En 2019, on observait qu’un peu moins d’un tiers des salariés (30%) s’arrêtait au moins une fois.

En 2022, le taux s’établit désormais à 44 %, soit près d’un salarié sur deux.

Selon une nouvelle étude d'Axa France, la fréquence des arrêts de travail a considérablement augmenté dans notre pays en 2022.

Tranches d’âge

En 2019, année de référence pré-Covid, on observait qu’un peu moins d’un tiers des salariés (30%) s’arrêtait au moins une fois. "En 2022, le taux s’établit désormais à 44 %, soit près d’un salarié sur deux ! Un record !", peut-on lire dans le rapport.

Tous les secteurs d’activité sont touchés par la hausse de l’absentéisme, le commerce alimentaire restant le plus concerné.



La hausse de l’absentéisme a également miné toutes les tranches d’âge, mais les plus jeunes ont été encore plus atteints par le phénomène. "En effet, on observe sur notre portefeuille une hausse de plus de 50 % du taux d’absentéisme pour les moins de 30 ans entre 2019 et 2022", détaillent les auteurs de la recherche.



Et si la durée moyenne des arrêts est en baisse au global, l’étude fait tout de même état d’une hausse de la durée des arrêts les plus longs (+ 11,2% pour ceux de plus de 90 jours).

Les causes de l’absentéisme

Parmi les différentes causes qui pourraient expliquer ces chiffres, "on peut rappeler que 2022 a été marquée par les vagues épidémiques dues notamment à Omicron", analysent les experts.

"Mais on observe aussi que les troubles psychologiques s’installent durablement comme la première cause d’arrêt de travail de longue durée. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant qu’il touche là aussi de plus en plus de jeunes salariés", jugent-ils.

Le poids financier de l’absentéisme

"Cette année encore, le taux d’absentéisme atteint un niveau record, preuve que la tendance haussière de ces dernières années est bien ancrée, même si le rythme devrait ralentir en 2023. Consécutivement, le poids financier de l’absentéisme est de plus en plus important", conclut Diane Milleron- Deperrois, directrice générale AXA Santé & Collectives.