Allergies aux pollens de graminées : 81 départements en alerte rouge

L'ESSENTIEL La RNSA a placé 81 départements en alerte rouge en raison de la montée en puissance des pollens de graminées.

Les pollens de graminées sont entre autres très présents sur l'Hexagone en raison de la montée des températures.

Près de 25 % de la population serait sensible aux pollens de graminées.

Si les Français souffrant d’allergies saisonnières ont été relativement tranquilles ces derniers temps, ils ont de forts risques de souffrir du rhume des foins cette semaine. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a placé 81 départements en alerte rouge en raison de la montée en puissance des pollens de graminées.

Allergies aux pollens : les graminées sont de retour

Dans une mise à jour publiée le 22 mai 2023, le RNSA met en garde : “les pollens de graminées montent en puissance du sud vers le nord du pays et toucheront tous les départements de France cette semaine avec un risque d'allergie de niveau élevé”.

Au total, 81 départements de la métropole ont été placés en alerte rouge. Uniquement le nord et le nord-ouest du pays semblent être moins sous l'emprise des ces allergènes. Toutefois, le risque n’est pas nul. Ces régions sont tout de même classées en jaune.

Pourquoi les pollens de graminées - herbacées poussant le long des routes comme la fléole, le pâturin, le seigle, l’avoine ou encore le blé - sont si présents ? Ils ont profité de la météo.

"Les nombreuses averses de pluies de ce début mai ont pu apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol, mais elles ont aussi malheureusement favorisé la croissance et le développement des graminées. Le retour de températures plus élevées et d'un temps ensoleillé viendra favoriser l'émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l'air", explique l’organisme de surveillance. Il ajoute que les manifestations allergiques des personnes touchées par ce trouble ne s’apaiseront que lors des "rares averses orageuses" qui traverseront la France au cours des prochains jours.

Pollens de graminées : une des premières causes d’allergie saisonnière

Les pollens de graminées - qui sont présents de début mai à fin juillet - sont particulièrement allergisants. Ils sont ainsi une des premières sources des rhumes des foins. Le RNSA estime que près de 25 % de la population y est sensible. Les personnes touchées par cette maladie présentent de nombreux signes :

une rhinite allergique : éternuements, nez qui gratte ou bouché, écoulement nasal… ;

une conjonctivite allergique : les yeux sont rouges et larmoyants. Ils peuvent aussi gratter ;

des troubles respiratoires : asthme, éternuements, toux, gènes respiratoires.

“Les allergiques doivent suivre les traitements prescrits par leurs médecins et allergologues ou les consulter en cas de symptômes allergiques”, prévient le RNSA.