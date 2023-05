Le bruit des voitures nuit aux performances au travail

L'ESSENTIEL Le bruit de la circulation auxquels sont exposés les personnes qui travaillent à proximité de voies routières nuit à leurs performances.

Le bruit de la circulation auquel sont exposées les personnes qui travaillent à proximité de voies routières nuit à leurs performances.

Ces situations sont de plus en plus nombreuses en raison de la densification urbaine.

Le bruit de fond même modéré a un impact sur les capacités cognitives et le sentiment de difficulté à accomplir une tâche.

Le bruit de la circulation routière est souvent considéré comme un simple désagrément, mais il peut avoir des conséquences graves sur la santé, le bien-être et la productivité des employés. Une étude récente menée par des chercheurs de l'université de technologie de Chalmers en Suède a démontré que ce bruit peut perturber les performances cognitives des employés au travail.

L'étude a révélé que même un faible bruit de 40 décibels -un niveau courant dans un environnement de bureau- peut avoir un effet négatif sur les capacités de concentration et de traitement des informations. Les tâches semblent plus difficiles à réaliser et les résultats sont moins bons qu'en l'absence de bruit de fond.

Le bruit néfaste pour la santé et le bien-être au travail

Le bruit dans l'environnement de travail peut être source de stress, de fatigue, d'anxiété, de distraction et de diminution de la motivation. Or de plus en plus de personnes sont exposées à celui qui est généré par la circulation routière. En effet, avec la densification urbaine dans les grandes agglomérations, de plus en plus de locaux professionnels sont construits à proximité des axes de circulation routière.

Les bruits à basse fréquence difficiles à éliminer

Les chercheurs ont souligné que limiter la vitesse des véhicules ne résoudra pas le problème. Les bruits à basse fréquence générés par les voitures sont en effet difficiles à éliminer, même avec des fenêtres bien isolées et des bâtiments respectant les normes d'isolation phonique et acoustique.

Les chercheurs suggèrent que les nouvelles constructions soient davantage éloignées des axes de circulation automobile. ils affirment que leur étude renforce l'importance de considérer les facteurs environnementaux dans la planification urbaine et la conception des bâtiments.