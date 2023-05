Compteur Linky : l'exposition aux ondes jugée «très faible»

L'ESSENTIEL L'ANSES assure que les compteurs Linky génèrent un faible niveau d’exposition aux ondes.

Ces niveaux d’exposition sont comparables à ceux émis par des appareils domestiques comme les chargeurs de smartphone ou encore les plaques à induction.

Ces nouvelles données confortent les résultats de l’expertise de l’Anses précédemment menée en 2017.

Il n'y a pas de crainte à avoir concernant les ondes émises par les compteurs Linky assure l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans un communiqué publié le 11 mai 2023. Ces travaux confirment les conclusions de précédentes expertises.

Linky : des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques très faibles

L'ANSES a actualisé son expertise sur les compteurs Linky de troisième génération. Les dernières mesures réalisées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur l'appareil ont livré des résultats qui sont rassurants quant à leur impact sur la santé publique.

Certes, les tests menés ont montré que l’émission de signaux de communication sur le réseau électrique peut varier selon l’heure de la journée et qu'elle est "plus élevée qu’anticipée". Toutefois, les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques émis "restent très faibles et bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires". Ils ne représenteraient ainsi pas de danger pour la santé.

Champs électromagnétiques : des niveaux d'exposition comparable à une plaque à induction

"Ces niveaux d’exposition restent comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques comme les chargeurs d’appareils multimédia ou encore les plaques à induction", écrit l'agence dans son communiqué. Il ressort aussi de ce nouveau rapport que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les modules optionnels ERL (émetteur radio Linky) est "très faible" et "largement inférieure par exemple à celle d’une box Wi-Fi".

Ces nouvelles données confortent les résultats d'une autre expertise de l’Anses publié en 2017. L’Agence avait alors conclu alors qu’il était "très peu probable que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme".

Une certaine prudence reste toutefois de mise

Malgré ces résultats rassurants, les mesures préventives restent de mise à l'heure où les technologies évoluent très rapidement, rappelle l'ANSES. Elle recommande que "le développement de ces objets connectés s’accompagne dès à présent de la définition de méthodes et d’outils propres à caractériser l’exposition des personnes".