Études d'infirmières : les étudiants sont trois fois plus nombreux à abandonner

Les étudiantes en formation d’infirmière sont trois fois plus nombreuses à abandonner en première année en 2021 qu’en 2011, selon une nouvelle étude de la DREES.

Une évolution dommageable, "puisqu’en raison des tensions pesant sur les ressources humaines en santé mais aussi du vieillissement de la population, les besoins en recrutement pour les postes d’infirmière devraient rester importants dans les années à venir", analysent les auteurs de la recherche.

10% des étudiantes ont abandonné leurs études

En 2021, 10% des étudiantes ont abandonné leurs études en première année de formation d’infirmière alors qu’elles étaient trois fois moins en 2011 (3%). "Le taux d’abandon aux autres niveaux est également élevé : 7% en deuxième année et 4% en troisième année en 2021", peut-on également lire dans le rapport. "Le nombre de diplômées chaque année a ainsi baissé de 7% entre le pic des années 2010 et 2021 (de 26 500 à 24 500)", poursuit le texte.

Par ailleurs, si le taux d’abandon a augmenté dans toutes les régions de France entre les promotions 2011 et 2018, il a changé de façon contrastée selon les lieux géographiques. En effet, cette évolution a été la plus importante pour les Pays de la Loire (+7,3 points) ou la Normandie (+5,4 points), et la moins importante pour la Bourgogne- Franche-Comté (+0,4 point) ou la Bretagne (+0,6 point).

Autre enseignement de l’enquête : les hommes abandonnent plus souvent leur formation d’infirmier en cours de scolarité que les femmes. Ainsi, le taux d’abandon des hommes de la promotion 2018 atteint 19%, contre 13% pour les femmes, et ce chiffre a progressé de façon plus importante chez les hommes que chez les femmes depuis la promotion 2011.

Et les autres formations sanitaires ?

"Pour la plupart des autres formations sanitaires, le taux d’abandon en première année a aussi augmenté sensiblement par rapport au début des années 2010", complètent les auteurs de l’étude.

En revanche, le nombre d’étudiantes en première année de formation d’infirmière a progressé fortement pour atteindre près de 35 500 en 2021, après être resté globalement stable dans les années 2010 (autour de 31 000).