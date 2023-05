Dysmorphie musculaire : un lien avec une mauvaise relation père-fils ?

L'ESSENTIEL Les hommes atteints de dysmorphie musculaire développent une obsession centrée sur le fait que leur corps n'est pas suffisamment svelte et musclé.

L’absence de père "en tant que modèle masculin positif" est associée à une augmentation des symptômes chez les patients.

Cela peut s'expliquer par le développement d'un narcissisme vulnérable, qui se caractérise par une faible estime de soi et un égocentrisme.

Plus fréquente chez les hommes, la dysmorphie musculaire est un trouble psychologique qui se caractérise par une obsession pour la taille et la masse musculaire du corps. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent passer des heures à faire des exercices de musculation et à suivre des régimes stricts dans le but d'atteindre certains résultats physiques. Cependant, malgré ces sacrifices, les adultes souffrant de dysmorphie musculaire ont toujours une image déformée de leur corps. Ils peuvent décrire les parties de leur corps qu'ils détestent comme "laides, peu attrayantes, déformées, hideuses ou monstrueuses", selon le Manuel MSD.

Dysmorphie musculaire : l’absence de père est associée à une hausse des symptômes

"Les recherches n’ont pas encore examiné les liens entre la dysmorphie musculaire, le narcissisme et la relation avec le père", a indiqué une équipe de chercheurs. Dans une étude, elle a ainsi émis une hypothèse selon laquelle "chez les hommes, une relation négative avec le père conduirait à une augmentation des symptômes de la dysmorphie musculaire en raison de l'affaiblissement de l'estime de soi qui découle de l'absence du père en tant que modèle masculin positif".

Dans leurs travaux, les scientifiques ont recruté 503 hommes âgés de 18 à 78 ans. Les participants ont dû remplir un questionnaire sur la dysmorphie musculaire, le narcissisme et la relation avec leur père pendant neuf mois. Selon les résultats, publiés dans la revue Personality and Individual Differences, l’absence de père "en tant que modèle masculin positif" est liée à une hausse des symptômes de dysmorphie musculaire chez les hommes.

Narcissisme vulnérable : les hommes le développent à cause des mauvaises relations avec leur père

Ce lien peut s'expliquer par le développement d'un narcissisme vulnérable chez les personnes atteintes de ce trouble psychologique. Le narcissisme vulnérable se caractérise par une faible estime de soi et un égocentrisme, associé à des sentiments d'insécurité et d'anxiété. Dans ce cas, les patients peuvent avoir un grand besoin de validation et d'attention de la part des autres, mais elles peuvent aussi se sentir honteuses lorsqu'elles ne le reçoivent pas.

"Ces résultats alertent les médecins sur le fait que les symptômes de dysmorphie musculaire chez certains patients peuvent être une manière de protéger une faible estime de soi. Les praticiens devraient envisager d'explorer les sentiments et les perceptions des personnes à l'égard de leurs pères pour traiter de ce trouble psychologique", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.