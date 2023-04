Ovocytes : pourquoi il serait préférable de les congeler avant 40 ans

L'ESSENTIEL Les femmes âgées de plus de 40 ans qui congèlent leurs ovocytes auraient "peu de chances" de réussir à avoir un bébé.

Deux de ces patientes sont tombées enceintes, mais elles ont subi une fausse couche.

82 % des naissances ont été observées chez des participantes y ayant eu recours entre 36 et 39 ans.

En France, les patientes souffrant d’un cancer peuvent conserver leur fertilité en congelant leurs ovocytes, lorsqu’un traitement médical (radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie) est envisagé. Selon l’hôpital Cochin, les femmes ont aussi la possibilité d’y avoir recours, quand un traitement ou une pathologie peuvent altérer la réserve ovarienne. Et depuis le 2 août 2021, la loi bioéthique, ouvre "la vitrification ovocytaire" à toutes les femmes. En clair, toutes les citoyennes, qui souhaitent avoir des enfants plus tard, peuvent désormais congeler leurs ovocytes.

Ovocytes : 36 femmes les ont décongelés dix ans plus tard

D’après des chercheurs de l’Imperial College London, celles qui le font après 40 ans auraient "peu de chances" de réussir à tomber enceinte. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Archives of Gynecology and Obstetrics. Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe a suivi 373 femmes, âgées de 26 à 47 ans, ayant congelé leurs ovocytes dans une clinique londonienne au Royaume-Uni. "Le nombre médian d'ovocytes prélevés par cycle était de 8 et le nombre médian total d'ovocytes cryoconservés par femme était de 8", ont précisé les scientifiques. Ils ont voulu s’intéresser spécifiquement à ce qui se passe dix ans plus tard, lorsque 36 participantes ont voulu décongeler leurs ovocytes et ont tenté de tomber enceinte.

Il est conseillé de congeler ses ovocytes avant 36 ans

Selon les auteurs, 82 % des naissances ont été observées chez des volontaires qui avaient congelé leurs ovocytes entre 36 et 39 ans. En revanche, aucune femme ayant congelé ses ovocytes après 40 ans n'a donné naissance à un enfant. D’après les résultats, deux patientes ayant plus de la quarantaine sont tombées enceintes au cours de l’étude, mais elles ont subi une fausse couche.

"Bien que ces données proviennent d'une seule clinique, les femmes doivent être informées des résultats médiocres lorsqu'elles se lancent dans la congélation d'ovules après l'âge de 40 ans", a signalé Jara Ben Nagi, auteur des recherches, dans un communiqué. Les chercheurs ont spécifié que les "résultats reproductifs étaient plus favorables lorsque la congélation des ovocytes est effectuée avant l'âge de 36 ans." Ainsi, les femmes devraient être encouragées à le faire avant cet âge.