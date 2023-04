La pollution de l'air entraînerait des problèmes cognitifs chez les bébés

L'ESSENTIEL Cette étude, menée par l'université d'East Anglia, démontre un lien entre la mauvaise qualité de l'air et les troubles cognitifs chez les nourrissons de moins de deux ans, avec une altération de la cognition visuelle.

Un air de mauvaise qualité pourrait avoir un impact négatif sur le développement du bébé à long terme.

Les efforts mondiaux pour améliorer la qualité de l'air seraient déterminants pour contrer ces effets néfastes, soulignent les chercheurs.

Une nouvelle étude menée par l'université d'East Anglia (UEA) en Angleterre et publiée le 25 avril dans la revue eLife, révèle un lien entre la mauvaise qualité de l'air et les troubles cognitifs chez les nourrissons de moins de deux ans.

"Les très petits fragments de particules dans l'air sont une préoccupation majeure car ils peuvent passer des voies respiratoires au cerveau", a déclaré John Spencer, le chercheur principal à l’origine de l’étude et professeur à l'École de psychologie de l'UEA, dans un communiqué.

Pollution : le cerveau des bébés est particulièrement sensible aux toxines

"Jusqu'à présent, les études n'avaient pas réussi à montrer un lien entre la mauvaise qualité de l'air et les problèmes cognitifs chez les bébés, lorsque la croissance cérébrale est à son apogée et que le cerveau peut être particulièrement sensible aux toxines. Notre étude est la première à montrer cette association", souligne-t-il.

Pour voir comment la qualité de l'air intérieur affecte la cognition des nourrissons, l’équipe de John Spencer a collaboré avec le Community Empowerment Lab de Lucknow, en Inde, une organisation mondiale de recherche et d'innovation en santé qui travaille avec les communautés rurales. Ils ont travaillé avec des familles de divers milieux socio-économiques à Shivgarh, une communauté rurale de l'Uttar Pradesh, l'un des États indiens les plus touchés par la mauvaise qualité de l'air.

Les chercheurs ont évalué la mémoire de travail visuelle et la vitesse de traitement visuel de 215 nourrissons d'octobre 2017 à juin 2019. Sur un écran, les tout-petits voyaient des carrés de couleur clignotants qui étaient toujours les mêmes après chaque “clignotement”. Sur un deuxième affichage, un carré de couleur changeait après chaque clignotement. "Cette tâche évalue la tendance du nourrisson à détourner le regard de quelque chose qui lui est visuellement familier vers quelque chose de nouveau. Nous voulions savoir si les nourrissons pouvaient détecter le changement de côté et dans quelle mesure ils s'en sortaient, car nous avons rendu la tâche plus difficile en incluant plus de carrés sur chaque écran", explique John Spencer.

Les efforts mondiaux pour améliorer la qualité de l'air peuvent être déterminants

L'équipe a ensuite utilisé des moniteurs de qualité de l'air dans les foyers pour enfants pour mesurer les niveaux d'émission et la qualité de l'air. Ils ont également pris en compte et contrôlé le statut socio-économique de la famille.

"Cette recherche montre pour la première fois qu'il existe une association entre une mauvaise qualité de l'air et une altération de la cognition visuelle au cours des deux premières années de la vie, lorsque la croissance du cerveau est à son apogée, a résumé le professeur Spencer. De tels effets néfastes pourraient se poursuivre au fil des années, ce qui aurait un impact négatif sur le développement à long terme."

"Inversement, nos recherches indiquent que les efforts mondiaux pour améliorer la qualité de l'air pourraient avoir des effets bénéfiques sur les capacités cognitives émergentes des nourrissons”, ajoute-t-il. “Ceci, à son tour, pourrait avoir une cascade d'impacts positifs car une meilleure cognition peut conduire à une amélioration de la productivité économique à long terme et réduire le fardeau sur les systèmes de santé et de santé mentale”, conclut le professeur.