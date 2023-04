La timidité des enfants passée au crible

L'ESSENTIEL La timidité est commune chez les enfants mais ce trait de caractère est soit constant soit uniquement lié à certaines situations.

C'est cette forme de timidité situationnelle qui est la plus fréquente.

La timidité peut avoir un impact négatif sur la vie sociale : connaître sa nature peut aider les enfants à la surmonter.

Les enfants ne seraient pas plus ou moins timides, mais plutôt timides de nature ou au contraire seulement dans certaines situations. La timidité est une réaction émotionnelle relativement commune chez les enfants et qui peut persister à l'âge adulte. C'est ce que l'on ressent face au regard des autres lorsque l'on a peur de ne pas donner une bonne image de soi. Cette timidité se manifeste par un manque d'assurance et un sentiment d'insécurité, provoquant parfois des réactions de panique, des palpitations, des sueurs et des vertiges.

Dès l'enfance, ces symptômes peuvent avoir un impact négatif sur la vie sociale. Ceux qui se sentent timides ont souvent du mal à nouer des liens avec les autres et peuvent éviter les interactions avec les autres. Cela peut les rendre plus isolés et les conduire plus tard vers des échecs sur le plan sentimental et scolaire et plus tard professionnel.

Différence entre timidité chronique et situationnelle

Une nouvelle étude menée par des chercheurs d'une université canadienne a évalué la part d'une timidité chronique et celle d'une timidité liée à certaines situations sociales chez des enfants âgés de 7 à 8 ans. Les résultats ont révélé que 25% des enfants avaient une réaction de timidité uniquement dans certaines situations, tandis que 10% étaient d'un tempérament timide plus constant. En d'autres termes, la timidité peut différer en nature plutôt qu'en degré.

Les chercheurs ont mené leur étude sur 152 enfants âgés de 7 à 8 ans. Chaque enfant a été équipé d'un électrocardiogramme pour mesurer son rythme cardiaque et a été invité à préparer et réciter un discours de deux minutes sur son dernier anniversaire, sachant que ce discours pouvait être diffusé à d'autres enfants. Les résultats de cette expérience ont été croisés avec les éléments d'un questionnaire rempli par les parents sur le tempérament de leur enfant.

Comprendre la timidité permet d'aider les enfants à s'épanouir

Il est important de comprendre les différentes formes de timidité pour aider les enfants à s'épanouir pleinement dans leur vie sociale. Les parents et enseignants peuvent par exemple encourager les enfants à s'exprimer et à communiquer leurs sentiments. Ils peuvent aussi aider les enfants à se familiariser avec de nouvelles situations sociales en les y exposant progressivement. Il est important également de rappeler aux enfants que se tromper fait partie de l'apprentissage afin de leur permettre de se sentir plus en sécurité et de gagner en assurance.

Les résultats de cette étude suggèrent que la timidité chez l'enfant ne peut pas être réduite à une simple notion de degré, mais doit être considérée dans sa nature, permanente ou liée à des situations particulières. Il est donc important que les parents, les enseignants et les professionnels de la santé comprennent les différents types de timidité pour aider les enfants à réussir pleinement leur vie sociale.