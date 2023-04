Pouvoir d'achat : 6 Français sur 10 renoncent aux médicaments sans ordonnance

L'ESSENTIEL Pour des raisons de budget, 61 % des Français ont déjà dû renoncer à acheter des médicaments non remboursés.

En 2023, 88 % d’entre eux ont acheté des médicaments sans ordonnance et parmi eux, 29 % n’étaient pas en mesure d’avancer les frais d'une consultation.

Cela concerne les catégories les plus jeunes et les plus modestes.

En période d’inflation et de baisse du pouvoir d'achat, les produits d’automédication n’échappent pas à la contrainte budgétaire. D’après l’enquête Ifop, 61 % des Français ont déjà dû renoncer à acheter des médicaments sans ordonnance en raison de leur prix. En 2009, ils étaient 36 %. Cela est plus observé chez les citoyens les plus modestes et les plus jeunes (18-24 ans). Pour faire face à cette situation, 70 % des personnes font plus attention au prix des médicaments non remboursés qu’à la marque. "88 % se disent prêts à privilégier des produits de qualité équivalente aux grandes marques mais à prix inférieur. Le conseil du pharmacien reste déterminant dans les choix, à 83 %."

"Les Français doivent avoir le choix, en pharmacie, d’aller vers des alternatives moins coûteuses et aussi efficaces que les marques de référence. Se soigner, avec ou sans ordonnance, ne doit pas être une question de budget. C’est d’autant plus stratégique en cette période où le pouvoir d’achat et l’accès aux soins sont au cœur des préoccupations", déclare Jérôme Wirotius, directeur général de Biogaran, dans un communiqué.

Les médicaments sans ordonnance pour les maux bénins

Afin de soulager les symptômes bénins, les Français ont de plus en plus le réflexe de se tourner vers leur pharmacien. Pour preuve : 88 % d’entre eux ont acheté des médicaments sans ordonnance en 2023, contre 58 % en 2002. C’est ce que révèle une récente étude réalisée par l’Ifop pour Biogaran, qui a été menée à l’aide d’un questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 2.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Consultation médicale : 29 % des Français ne peuvent pas avancer les frais

Selon les résultats, 57 % des adultes interrogés se sont procurés un traitement non remboursé, car il fallait attendre trop longtemps pour avoir un rendez-vous chez le médecin. "29 % n’avaient pas les moyens financiers pour avancer les frais de consultation." Dans ce contexte de difficulté d’accès aux soins, les syndicats de médecins libéraux ont appris, le 24 avril, que leurs consultations augmenteront de 1,50 euro à l'automne. En clair, les patients devront débourser 26,50 euros minimum chez les généralistes et 31,50 euros chez les spécialistes. Cette hausse sera prise en charge intégralement par l’Assurance maladie.