Covid-19 : des mouchoirs usagés pour remplacer les écouvillons des tests PCR

L'ESSENTIEL Les virus respiratoires pourraient être détectés grâce à l’analyse de mouchoirs usagés.

À terme, cette découverte pourrait remplacer les tests PCR par écouvillons.

Les patients pourraient envoyer leurs mouchoirs par courrier pour qu’ils soient analysés.

C’est une étude qui pourrait soulager un grand nombre d’entre nous : le professeur Vincent Thibault, chef du service de virologie du CHU de Rennes, a réussi à montrer qu’il était possible de détecter des virus respiratoires sur des mouchoirs usagés. Cela pourrait donc, à terme, remplacer les tests PCR réalisés par écouvillons.

L’analyse des mouchoirs permet de détecter des virus respiratoires dont la Covid-19

Pour l’instant, les premiers résultats de l'étude qu'il a menée, publiée dans la revue scientifique Emerging Infectious Diseases, sont probants. En effet, il serait possible de détecter des virus respiratoires, dont celui de la Covid-19, sur des mouchoirs usagés.

Pour parvenir à ce résultat, le Pr Vincent Thibault a récupéré les mouchoirs usagés de 40 enfants âgés de moins de 19 mois à quatre ans de la crèche du CHU et d’élèves âgés de trois à quatre ans dans une école primaire. Dans un second temps, il a aussi analysé les mouchoirs usagés de personnes atteintes de la Covid-19.

Envoyer son mouchoir par courrier plutôt que de faire un test PCR

Les résultats ont été concluants : chez les enfants, des virus respiratoires ont été détectés et, pour les patients atteints de la Covid-19, “tous les mouchoirs de ces personnes ont permis de détecter le virus et dans deux tiers des cas, de manière plus tranchée qu’un test PCR”, explique le Pr Vincent Thibault à 20 Minutes.

À l’avenir, le Pr Vincent Thibault souhaite mener des essais cliniques de plus grande ampleur. “Il faut optimiser la technique de récolte et d’analyse des mouchoirs pour la rendre industrielle, poursuit-il. L’avantage du mouchoir, c’est aussi qu’on évite d’exposer les professionnels de santé au virus car on n’a qu’à se moucher chez soi et envoyer son mouchoir par courrier pour analyse.”