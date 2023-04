L’apnée du sommeil pourrait accélérer le déclin cognitif

L'ESSENTIEL L’apnée du sommeil serait associée à d’autres symptômes tels que la baisse de vigilance et de différentes formes de la mémoire.

Les patients atteints par ce syndrome, même sous une forme légère, souffriraient aussi de troubles cognitifs.

Les participants à l’étude n’étaient pas traités pour leur apnée du sommeil.

1 à 3 millions de personnes, soit 2 à 5 % de la population adulte, seraient atteintes d’apnée hypopnée obstructive du sommeil en France, selon la Haute Autorité de Santé (HAS). L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estime qu’au moins 30 % des plus de 65 ans sont concernés par ce syndrome. Les pourcentages sont moins importants pour les tranches d’âges plus jeunes : 7,9 % des 20-44 ans et 19,7% chez les 45–64 ans.

Des symptômes associés à l’apnée du sommeil

Les patients qui souffrent d’apnée du sommeil ont des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant la nuit. Dans le détail, c’est le conduit aérien au niveau du pharynx qui se ferme pendant 10 à 30 secondes, ou parfois plus, à raison d’au moins cinq événements par heure de sommeil.

Ainsi, sans en avoir conscience, les patients ont des micro-réveils pendant la nuit car leur cerveau déclenche un système neurologique réflexe pour respirer. Mais cela perturbe leur sommeil et a des conséquences sur leur vie quotidienne. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il s’agit de ronflements, d’une fatigue chronique, de troubles cardiovasculaires, de décès prématurés ou encore de somnolence diurne.

Selon une étude publiée dans la revue Frontiers in sleep, les effets secondaires de l’apnée du sommeil pourraient être plus importants. En effet, ils estiment que les patients atteints pourraient aussi souffrir de symptômes tels qu’une baisse de la vigilance, de différentes formes de mémoires - sociale, émotionnelle et de reconnaissance visuelle à court terme - et seraient aussi atteints de troubles cognitifs.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont étudié un groupe de 27 hommes âgés de 35 à 70 ans qui souffraient d’apnée du sommeil obstructive légère à sévère non traitée. Aucun n’avait de comorbidité ni d’antécédents.

Des troubles cognitifs même pour une apnée du sommeil légère

À travers différentes analyses, comme les résultats de test respiratoire effectués à domicile ou ceux faits dans un centre du sommeil, les chercheurs ont ainsi observé que les patients atteints d’apnée du sommeil avec une forme sévère avaient une baisse de la vigilance et de différentes formes de mémoires (sociale, émotionnelle et de reconnaissance visuelle à court terme).

Tous les patients atteints d’apnée du sommeil avaient aussi des troubles cognitifs. C’était aussi le cas chez ceux qui avaient des formes légères, de façon moins importante mais tout de même supérieure aux personnes du groupe témoin qui ne souffraient pas de ce syndrome.

L’idéal, lorsqu’une personne souffre d’apnée du sommeil, est de porter un masque la nuit, relié à une machine. Ce dispositif permet d’administrer de l’air en continu pour éviter la fermeture du pharynx, permettre une bonne oxygénation du cerveau et potentiellement éviter les effets néfastes de ce syndrome.