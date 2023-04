Une première : une greffe de poumon sans ouvrir la poitrine

L'ESSENTIEL En Espagne, une équipe de chirurgiens a réalisé une greffe de poumon sans ouvrir la poitrine du malade.

Le patient opéré souffrait d’une fibrose kystique au poumon droit.

À la suite de l’intervention, le patient de 65 ans n’a ressenti aucune douleur et s’est rapidement rétabli.

Pour la première fois, une greffe de poumon a été réalisée sans avoir à pratiquer une grande incision au niveau de la poitrine du patient. Cette innovation mondiale s’est déroulée à l’hôpital universitaire de Vall d’Hebron à Barcelone (Espagne). Les chirurgiens en charge de cette opération ont effectué cette technique à l’aide du robot Da Vinci.

Greffe pulmonaire non invasive : "c'est comme si nous étions à l'intérieur du corps"

Lors de l’intervention, l’équipe chirurgicale a pratiqué une incision de seulement 8 cm sous le sternum et juste au-dessus du diaphragme. C’est à cet emplacement que le poumon malade a été retiré et le poumon du donneur inséré.

L’opération s'est ensuite poursuivie avec les quatre bras du robot Da Vinci qui ont été insérés par de petits trous (entre 8 et 12 millimètres) dans différentes parties du thorax. Un chirurgien les a déplacés à distance grâce à une console. Le premier bras a permis de séparer le cœur du poumon, afin qu'il n'entrave pas la sortie et l'entrée des poumons, deux des bras ont porté les stries chirurgicales, et le dernier a incorporé une caméra, qui a offert une vue tridimensionnelle de l'intérieur du corps. "C'est comme si nous étions à l'intérieur du corps", a noté Albert Jáuregui, chef du service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire de l'hôpital Vall Hebron, lors d’une interview à la chaîne catalane 3/24.

Une meilleure récupération post-opératoire

Contrairement à une greffe de poumon traditionnelle, cette nouvelle technique d’opération est moins invasive. Le rétablissement et la rééducation du patient sont donc plus rapides. "Avec l'autre technique, il faut de fortes doses d’analgésiques, qui améliorent la récupération et même la conscience du patient. Dans ce cas, il n'avait besoin de rien, et c'était suffisant", a expliqué Adela Amat, superviseuse de l'unité de transplantation d'organes solides de Vall Hebron.

Xavier Llobet Ordóñez, premier patient à avoir bénéficié de cette technique non invasive, a confirmé les propos de Adela Amat. Il n’a ressenti aucune douleur à la suite de sa transplantation de poumon. "Je peux dire que depuis que je me suis réveillé, la douleur a été nulle. Tous les jours, on m'a demandé si j'avais mal alors que je ne ressentais rien", a-t-il affirmé. Ce patient de 65 ans vivait de plus de 10 ans avec une fibrose kystique au poumon droit.

L’absence de douleurs lui a également permis de mieux se rétablir et de participer activement à sa rééducation. La taille de sa cicatrice a aussi été largement réduite, par rapport à la technique traditionnelle, ce qui diminue les risques d’infection post-opératoire.