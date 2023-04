Le botox pour perdre du poids à l’origine d’une épidémie de botulisme en Europe

L'ESSENTIEL Des patients qui auraient reçu des injections intragastriques de neurotoxine botulique (Botox) pour le traitement de l'obésité en Turquie ont développé le botulisme.

Le botulisme est une maladie neuroparalytique grave causée principalement par la bactérie Clostridium botulinum.

Cette pratique d'injection de botox pour perdre du poids est fortement déconseillée par les experts médicaux et les autorités de l’Union européenne

On connaissait la neurotoxine botulinique (le botox) pour réduire les rides mais une autre utilisation moins connue a été popularisée : le botox pour perdre du poids. Et cette pratique n'est pas sans danger.

Le botox pour maigrir a provoqué des cas de botulisme

Controversée, et non approuvée par l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), l'injection du botox dans les muscles de l’estomac diminuerait la sensation de faim.

Cette pratique est répandue en Turquie, la Mecque des interventions esthétiques à petit prix, et a fait l'objet d'une alerte.

En effet, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) a établi un lien entre cette procédure et une épidémie de botulisme en Europe, une maladie causée par une toxine qui attaque les nerfs, entraînant des difficultés respiratoires, une paralysie musculaire et, dans certains cas, la mort.

Obésité : les autorités recommandent de ne pas se faire opérer en Turquie

A la fin du mois de mars 2023, le Centre a ainsi établi un lien entre 87 cas de botulisme et l’injection intragastrique de Botox.

"Les interventions ont eu lieu entre le 3 février et le 1er mars 2023 en Turquie. Les patients auraient reçu des injections intragastriques de neurotoxine botulique pour le traitement de l'obésité dans deux hôpitaux privés : l'un à Istanbul et l'autre à Izmir”, détaille le Centre. Les services concernés des deux hôpitaux ont vu leurs activités suspendues et des enquêtes ont été ouvertes à l'encontre des parties impliquées.

Les symptômes des patients - la fatigue, la faiblesse, une vision floue et des difficultés à avaler et à respirer, allaient de légers à graves et plusieurs cas ont été hospitalisés pour des soins intensifs à l'hôpital et l’administration d’antitoxine botulinique.

Même lorsque ces traitements sont disponibles, la guérison complète prend généralement des semaines, voire des mois, écrit l’ECDC qui encourage les citoyens de l’UE à éviter les traitements de perte de poids en Turquie.