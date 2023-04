Jobs étudiants : les parents s’inquiètent de l’impact sur le sommeil et la vie sociale des ados

L'ESSENTIEL La question de l'impact du travail étudiant sur la santé des adolescents divise les parents selon un sondage.

Si certaines familles vantent les mérites de ces expériences professionnelles sur l'estime de soi et l'autonomie de leur adolescent, d'autres s'inquiètent des conséquences négatives sur le sommeil, les résultats scolaires et l’équilibre de vie.

Trouver un emploi qui réponde à des considérations logistiques - les horaires et le transport - pourrait être la clé pour minimiser ces conséquences négatives.

Les jobs étudiants mauvais pour la santé physiques et mentales des ados ? C’est ce que redoutent certains parents interrogés dans le cadre d’un sondage national sur la santé des enfants de l'hôpital pour enfants C.S. Mott de l'université du Michigan, aux Etats-Unis.

Les jobs étudiants sont très répandus aux Etats-Unis et en Europe

Aux Etats-Unis, pour de nombreux adolescents, le premier emploi en tant que caissier dans un fast-food, barista ou maître-nageur est un rite de passage. En France, les jeunes sont également concernés par cette question puisque 40 % des étudiants ont un emploi en parallèle à leurs études, d’après la dernière enquête "Conditions de vie", publiée en avril 2021 par l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE).

Plus de la moitié des parents d'adolescents de 18 ans interrogés pour le sondage national américain déclarent que leur enfant a un job étudiant, contre un peu plus des deux cinquièmes des parents d'adolescents de 16 à 17 ans et 8 % des parents d'enfants de 14 à 15 ans.

D’après les réponses des 1.017 parents ayant au moins un enfant âgé de 14 à 18 ans, les parents d'adolescents qui ne travaillent pas craignent que le fait d'avoir un emploi ait un impact négatif sur les notes, la participation à des activités, le sommeil ou la vie sociale de leur enfant.

Le monde du travail peut avoir un impact néfaste sur la santé mentale des adolescents

Parmi les parents d'adolescents qui travaillent, près de la moitié déclarent que leur enfant a rencontré des problèmes sur son lieu de travail comme "l'impossibilité d'obtenir le nombre d'heures promis, l'obligation de travailler plus ou plus tard et des désaccords avec les collègues ou les responsables”, note Sarah Clark, co-directrice du sondage. Cela peut peser sur leur psychisme et leur niveau de stress.

"Les adolescents peuvent se sentir dépassés par certains des nouveaux défis qui se présentent sur le lieu de travail", a-t-elle ajouté, invitant les parents à ne pas laisser leur enfant y faire face seul : "Les parents peuvent donner des conseils sur la manière de gérer les conflits et de communiquer à ce sujet”.

C’est également la question de la compatibilité des horaires de travail avec ceux de la vie scolaire ainsi que de la commodité du trajet entre le domicile et le lieu de travail qui préoccupent les parents d’adolescents (quatre parents sur cinq).

Job étudiant : il booste l'estime de soi des adolescents

Travailler en même temps que ses études à un jeune âge n’a pourtant pas que des désavantages : cela peut enseigner la responsabilité, l'indépendance et aider les adolescents à acquérir des expériences précieuses. En outre, pour 70 % des parents, c’est bénéfique pour l’estime de soi de l’adolescent.

Il s’agit donc de trouver un juste équilibre et de trouver un emploi qui corresponde aux besoins des adolescents et à ceux de sa famille, pour éviter les conflits, indique Sarah Clark. Elle fait appel au sens de la responsabilité des jeunes : "Les adolescents doivent être réalistes quant au temps nécessaire pour le travail scolaire, les activités extrascolaires, les engagements familiaux et les événements sociaux prévus, afin d'éviter que cette nouvelle responsabilité n'ait un impact négatif sur leurs notes, leur santé et d'autres aspects de leur vie”.