Une éducation sexuelle plus inclusive, un moyen de lutter contre l’homophobie et la transphobie ?

L'ESSENTIEL Un programme d'éducation sexuelle plus inclusif met en avant des leçons axées spécifiquement sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

Trois et douze mois après avoir participé au programme, une réduction des croyances homophobes et transphobes a été constatée chez les jeunes.

Les élèves LGBTQ, qui l’ont suivi, avaient une meilleure estime d’eux et étaient moins susceptibles d’être victimes de harcèlement.

"Les croyances homophobes et transphobes qui conduisent à un harcèlement basé sur des préjugés restent une préoccupation essentielle pour les jeunes aux États-Unis. (…) Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers (LGBTQ) déclarent entendre régulièrement des propos homophobes et transphobes à l'école et être victimes de discrimination à cause de leur orientation sexuelle et/ou à leur identité de genre", ont indiqué des scientifiques américains. Ces élèves peuvent à la fois faire face aux conséquences scolaires négatives (des notes plus faibles, l'absentéisme, la déconnexion) et des répercussions sur la santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et la baisse de l'estime de soi.

Éducation sexuelle plus inclusive : en quoi consiste le programme ?

Selon les chercheurs, les écoles ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la discrimination et les violences à l'égard des élèves LGBTQ et dans l'amélioration de leurs résultats scolaires, de leur santé et de leur bien-être. C’est pourquoi dans une étude, ils ont voulu savoir si le fait de participer à un programme d'éducation sexuelle plus inclusif aidait à réduire les croyances homophobes et transphobes. Dans le détail, ce programme met en avant des leçons axées spécifiquement sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais il veille aussi à ce qu’il y ait plus de visibilité, un large éventail d’identités, une meilleure pertinence du contenu pour tous et qu’un langage plus inclusif soit employé.

Homophobie et transphobie : plus d’inclusion dès l’éducation sexuelle réduit le harcèlement

Pour les besoins des travaux, l’équipe a envoyé le programme à 20 établissements scolaires de deux régions des États-Unis (le Midwest et le Sud) au hasard. Au total, 1.597 élèves ont participé à l'enquête. Ils ont répondu à des questionnaires trois et douze mois après avoir participé au programme. Selon les résultats, publiés dans la revue Prevention Science, les scores concernant les croyances homophobes et transphobes étaient statistiquement inférieurs chez les jeunes bénéficiant du programme d'éducation sexuelle plus inclusif au bout de trois et douze mois.

Les auteurs ont aussi constaté que les élèves LGBTQ ayant suivi le programme avaient une meilleure estime d’eux. Ils étaient également moins susceptibles d’être victimes de harcèlement, se sentaient plus en sécurité à l'école, s'absentaient moins, obtenaient de meilleurs résultats scolaires et se sentaient plus proches de leurs camarades. "Nos résultats montrent que les programmes d'éducation sexuelle complets, inclusifs et soigneusement conçus, peuvent jouer un rôle dans la promotion de meilleurs climats scolaires pour tous les jeunes en réduisant les croyances, qui peuvent conduire à l'intimidation et à la violence", ont conclu les auteurs.