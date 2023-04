Comment passer plus de temps de qualité avec son enfant ?

L'ESSENTIEL La qualité du temps passé avec son enfant est plus importante que la quantité pour renforcer le lien.

Peu importe l'activité, ce qui compte c'est d'avoir un niveau d'affection et d'échange suffisant sans distraction extérieure.

Le parent doit être pleinement dans la relation pour apaiser et renforcer le lien affectif avec son enfant.

Plus que la quantité, c'est surtout la qualité du temps passé avec son enfant qui va permettre de renforcer à la fois le lien, mais aussi de l'aider à stimuler sa confiance en lui, sa créativité et son sentiment de sécurité et de bien-être. Différents supports peuvent être utiles pour améliorer la qualité du temps passé ensemble.

Comment évaluer la qualité du temps passé avec son enfant ?

Peu importe le type d'activité, la qualité du temps passé ensemble est surtout déterminée par le rapport entre le parent et son enfant avec un niveau d'affection et d'échange suffisant sans distraction extérieure. Il ne s'agit donc pas de parler ou jouer en regardant la télévision ou la tablette ni penser à la liste des choses à faire.

Le parent doit ainsi être pleinement dans la relation pour apaiser et renforcer le lien affectif. En cas de stress, d'impatience ou de colère, l'enfant pourrait éprouver à son tour les mêmes émotions ou de la culpabilité sans comprendre le comportement de son parent. Il est alors préférable d'exprimer son état émotionnel et de rassurer son enfant en lui expliquant que cela n'a rien à voir avec lui.

Quel type d'activité permet d'avoir un temps de qualité avec son enfant ?

Qu'il s'agisse d'un jeu, d'un repas en famille, d'une séance de massage ou de chatouilles, ou encore d'un câlin, d'une histoire ou d'un fou rire, l'essentiel est d'être pleinement présent à la relation en s'intéressant et en écoutant son enfant. N'oubliez pas de le valoriser, de l'encourager, et d'échanger sur ce qu'il l'intéresse en prenant le temps de le regarder lorsqu'il parle.

En créant une routine avec des moments réguliers au cours desquels vous et votre enfant savez que vous allez passer du temps ensemble, comme par exemple lors du rituel du coucher ou d'un jeu de société en famille, vous l'aidez à réguler ses sollicitations car il sait qu'il aura un moment avec son ou ses parents dans la journée.

D'autres sorties ponctuelles comme aller au parc, visiter un musée, faire du vélo ensemble ou se promener peuvent aussi être un bon moyen d'améliorer la qualité de la relation et le lien entre les membres de la famille.

En savoir plus : "Quand l'écran prend toute la place: Le guide pour les parents qui veulent responsabiliser leur enfant face au temps d’écran" de Mélanie Ruel.