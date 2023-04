L'ESSENTIEL Les femmes qui souffrent d’endométriose, ont un risque accru de souffrir d’une maladie coronarienne ou cérébrovasculaire.

Le risque accru pourrait être lié à l'inflammation chronique, à un dysfonctionnement endothélial, au stress oxydatif ou encore aux traitements proposés aux patientes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le lien entre l'endométriose et les maladies cardiovasculaires.

Une femme sur 10 est touchée par l’endométriose. En plus des douleurs chroniques importantes et de l’errance médicale, ces patientes font face à une autre difficulté. Elles ont un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire. Voici les conclusions de l’étude menée par des chercheurs de l’université de Lisbonne et publiée dans la revue Maturitas, le 10 avril 2023.

L'endométriose augmente les risques de maladies cardiovasculaires

Plusieurs scientifiques et soignants ont mis en avant un possible lien entre l'endométriose et une hausse des risques cardiovasculaires. Pour confirmer l’hypothèse, les chercheurs ont repris et analysé 6 études de cohorte sur la maladie gynécologique. Cela représente un total de 254.929 participantes.

Les patientes atteintes d'endométriose ont été incluses dans la méta-analyse, indépendamment de la gravité ou de la durée de la maladie. Les données regroupaient aussi le nombre d’événements cardiovasculaires, l'incidence des maladies coronariennes ou encore la mortalité des volontaires liée aux événements cardiovasculaires.

Après avoir compilé les résultats, les auteurs notent dans leur article : "l'endométriose est associée à un risque significativement accru de maladies cardiovasculaires, à savoir les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires".

Endométriose et cœur : trouver les causes

Les chercheurs ont avancé plusieurs scénarios possibles pour expliquer cette élévation des risques cardiovasculaires chez les patientes atteintes d'endométriose. Ils pourraient être liés à l'inflammation chronique, un dysfonctionnement endothélial ou encore un stress oxydatif, mais également psychologique important. Il pourrait aussi y avoir une relation entre les marqueurs inflammatoires et le dysfonctionnement microvasculaire.

Les options de traitement de l’endométriose, comme l'ovariectomie et l'hystérectomie, qui entraînent une baisse brutale des taux d'œstrogènes, pourraient aussi avoir un lien avec l’association observée.

Toutefois, d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces hypothèses. Les scientifiques souhaitent également mener d’autres travaux pour déterminer si des mesures préventives pourraient réduire les risques cardiaques des patientes atteintes d'endométriose.