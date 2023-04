Microbiote : ce yaourt plein de probiotiques ne contient aucun conservateur artificiel

L'ESSENTIEL La curcumine est le composé naturel qui donne au curcuma sa couleur jaune vif.

D’après différentes recherches, la curcumine a des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires.

Des chercheurs polonais ont réussi à ajouter une forme purifiée de curcumine pour créer un yaourt aux probiotiques sans conservateurs artificiels.

La curcumine est un pigment polyphénolique provenant des racines de curcuma. Très résistante à la chaleur, on l’utilise en cuisine à travers une épice : le curcuma. C'est ce principe actif qui lui offre sa couleur dorée. Selon différentes études, la curcumine détient de puissantes vertus anti-inflammatoires et antioxydantes.

Un yaourt à base de curcumine pour favoriser le bon fonctionnement du microbiote

Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, une équipe polonaise est parvenue à ajouter une forme purifiée de curcumine afin de développer un yaourt aux probiotiques sans conservateurs artificiels. "Il est bien connu que la curcumine a des effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et de renforcement du système immunitaire. Cependant, elle est insoluble dans l'eau, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles notre corps n'est pas en mesure d'absorber des quantités suffisantes pour qu'elle ait un effet biologique. Nous voulions savoir s'il était possible de créer un produit laitier contenant de la curcumine sous une forme biodisponible, qui plairait également au consommateur", a indiqué la Docteure Magdalena Buniowska-Olejnik, auteure principale de la recherche, qui exerce à l'Institut de technologie alimentaire et de nutrition de l'université de Rzeszow (Pologne), dans un communiqué.

Lors de la recherche, les chercheurs ont ajouté une forme de curcumine, appelée Nomicu L-100®, à un yaourt classique. Cette sorte de pigment se dissout facilement dans l’eau, et l’organisme est donc en capacité de l’absorber. Ce premier yaourt a ensuite été comparé à un yaourt contenant un extrait standard de curcuma. Pendant 28 jours, les scientifiques ont examiné la couleur des yaourts ainsi que leur goût avec l’aide d’experts en dégustation.

Yaourt à la curcumine : une meilleure inhibition de la croissance des levures et des bactéries

D’après les résultats, le yaourt renfermant l’extrait de curcuma standard a légèrement mieux conservé une forme homogène sans qu’une couche d’eau se forme sur le dessous par rapport au yaourt contenant le Nomicu L-100®. "Cependant, il avait un goût amer qui s'est détérioré après la première semaine de stockage au réfrigérateur, et n'a donc pas séduit le panel de dégustation. En outre, sa couleur se situait vers l'extrémité verte du spectre jaune, alors que Nomicu a déplacé la couleur vers l'extrémité rouge, ce qui l'a rendue plus attrayant. Nomicu a conféré au yaourt une saveur douce, riche et crémeuse, qui est restée stable jusqu'à la fin des 28 jours de stockage au réfrigérateur", a indiqué la Docteure Magdalena Buniowska-Olejnik.

De plus, le Nomicu L-100® a mieux inhibé la croissance des levures, des champignons et des bactéries comparé à l’extrait de curcuma standard. Il a donc maintenu les niveaux recommandés de "bonnes" bactéries lactiques contenues dans les yaourts fermentés et vivants.