Antiallergiques sans ordonnance : «des produits parfois risqués» alerte 60 millions de consommateurs

L'ESSENTIEL De nombreux médicaments et produits contre les allergies sont disponibles sans ordonnance.

Selon l’association 60 millions de consommateurs, certains de ces produits peuvent présenter des risques.

Les produits les plus efficaces sont les médicaments antihistaminiques.

L’arrivée du printemps est plutôt réjouissante, sauf pour les personnes allergiques ! Actuellement, plus de 32 départements sont classés rouge pour les pollens, par le réseau national de surveillance aérobiologique. De multiples produits sont disponibles dans les pharmacies pour soulager les symptômes. Selon le magazine 60 millions de consommateurs, certains compléments alimentaires et médicaments vendus sans ordonnance peuvent présenter des risques pour la santé.

Antiallergiques : quels produits ont été testés par 60 millions de consommateurs ?

"Médicaments, compléments alimentaires, dispositifs médicaux, par voie locale ou générale, associés, ou non... L’offre est pléthorique", rappelle l’association dans son numéro d’avril. Au total, l’équipe du magazine a testé 22 produits, parmi les plus vendus en pharmacie : 11 en prise orale, 7 pour le nez et 4 pour les yeux. "En nous basant sur l’état des connaissances, et ce qui a été publié, nous avons noté l’efficacité des produits, les risques et les contre-indications ainsi que la qualité de l’étiquetage et des informations mises à disposition des consommateurs", développe le magazine.

Produits antiallergiques : des incohérences dans l’étiquetage

"L’étiquetage présente parfois des curiosités : Humex Allergie indique la loratadine à partir de 12 ans contre 6 ans pour Mylan Conseil, note l’article. Par ailleurs, les principes actifs vendus en automédication ont souvent des formes analogues sur prescription." Dans ces cas, la principale différence est le prix : les produits sans ordonnance sont vendus à prix libre. En ce qui concerne les compléments alimentaires, ces professionnels observent que les marques jouent sur les mots. Légalement, il n’est pas possible de revendiquer leurs effets thérapeutiques, alors les fabricants utilisent des subterfuges : certains s’appellent "Allargem" ou "Allerus", ou bien présentent un visuel qui rappelle les allergies.

Antiallergiques : quels sont les risques de certains produits pour la santé ?

Or 60 millions de consommateurs explique que certains antiallergiques peuvent présenter des risques pour la santé. "C’est le cas des produits contenant de la propolis, de la gelée royale ou du miel (Polanine et Allargem dans notre sélection) : ils sont déconseillés aux personnes allergiques aux pollens. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) l’a rappelé en 2018 : les produits de la ruche peuvent contenir des pollens et donc susciter des allergies."

Il faut aussi être vigilant avec les antiallergiques à base d’huiles essentielles, car certaines personnes y sont allergiques. Quant au probotioque Imuxesal, il contient de la vitamine D, ce qui peut exposer à un risque de surdosage en cas de traitement parallèle. "Les informations sont plus superficielles concernant les compléments alimentaires : pas de notice dans le produit HDNC (et pas d’indication du nom du produit sur le blister des gélules) ; pas d’indication claire d’âge sur Allerus... avec pourtant 35 % de volume d’alcool", relève 60 millions de consommateurs.

Enfin, Humex rhume des foins, un corticoïdes à base de béclométasone, peut engendrer plusieurs effets secondaires : irritations, saignement de nez et des symptômes plus graves en cas de surdosage. "À réserver plutôt aux symptômes importants et préférer Cromorhinol pour des formes modérées", prévient l’association.

Allergies : comment limiter les symptômes en évitant les produits à risque ?

Selon son rapport, les produits avec les niveaux de preuve d’efficacité les plus élevés sont les médicaments antihistaminiques, comme Humex Allergie loratadine ou Zyrtecset. 60 millions de consommateurs rappelle qu’il existe des mesures préventives pour limiter les risques d’allergie : "se laver les cheveux avant d’aller dormir, aérer les pièces avant le lever et après le coucher du soleil, jardiner avec masque et lunettes de protection". En cas de symptômes sévères et persistants, il est recommandé de consulter un médecin qui pourra proposer un traitement de désensibilisation.