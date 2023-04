Voici comment le froid aiderait à vieillir en bonne santé

L'ESSENTIEL Une baisse modérée de la température corporelle peut avoir des effets très positifs.

Le froid élimine activement les amas de protéines, empêchant ainsi l'agrégation des protéines qui est pathologique dans certaines maladies liées au vieillissement.

Ces résultats pourraient fournir des cibles thérapeutiques pour le vieillissement et les maladies associées.

Ces dernières années, des études sur différents organismes modèles ont déjà montré que l'espérance de vie augmente significativement lorsque la température corporelle est abaissée, mais la manière précise dont cela fonctionne n'est toujours pas claire dans de nombreux domaines. Une équipe du groupe de recherche sur le vieillissement de l'université de Cologne a découvert le mécanisme responsable et a publié ses travaux le 3 avril dans Nature Aging.

Le froid a éliminé activement les amas de protéines nocives

Le professeur Dr David Vilchez et ses collègues ont utilisé un organisme modèle non vertébré, le nématode Caenorhabditis elegans, et cultivé des cellules humaines. Tous deux portaient les gènes de deux maladies neurodégénératives qui surviennent généralement chez les personnes âgées : la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie de Huntington. Les deux maladies sont caractérisées par des accumulations de dépôts de protéines nocives et dommageables, appelées “agrégations de protéines pathologiques”. Dans les deux organismes modèles, le froid a éliminé activement les amas de protéines, empêchant ainsi l'agrégation des protéines qui est pathologique à la fois dans la SLA et la maladie de Huntington.

Plus précisément, les scientifiques ont exploré l'impact du froid sur l'activité des protéasomes, un mécanisme cellulaire qui élimine les protéines endommagées des cellules. La recherche a révélé que l'activateur du protéasome PA28γ/PSME3 atténuait les déficits causés par le vieillissement à la fois chez le nématode et dans les cellules humaines. Dans les deux cas, il a été possible de mettre en route l'activité du protéasome par une diminution modérée de la température.

"Pris ensemble, ces résultats montrent comment, au cours de l'évolution, le froid a conservé son influence sur la régulation du protéasome, avec des implications thérapeutiques pour le vieillissement et les maladies associées au vieillissement. Nous pensons que ces résultats peuvent être appliqués à d'autres maladies neurodégénératives liées à l'âge", a déclaré le professeur Vilchez dans un communiqué. Ces résultats pourraient fournir des cibles thérapeutiques pour le vieillissement et les maladies associées.

Une baisse modérée de la température corporelle peut avoir des effets positifs

On sait depuis longtemps que si des températures extrêmement basses peuvent être nocives pour les organismes, une baisse modérée de la température corporelle peut avoir des effets très positifs. Par exemple, une température corporelle plus basse prolonge la longévité des animaux à sang froid comme les vers, les mouches ou les poissons, dont la température corporelle fluctue avec la température de l'environnement.

Cependant, le même phénomène s'applique également aux mammifères, qui maintiennent leur température corporelle dans une plage étroite, quel que soit le froid ou la chaleur de leur environnement. Par exemple, le nématode vit beaucoup plus longtemps s'il est déplacé de la température standard de 20 degrés Celsius à une température plus froide de 15 degrés Celsius. Et chez les souris, une légère diminution de la température corporelle de seulement 0,5 degré prolonge considérablement leur durée de vie. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle la réduction de la température joue un rôle central dans la longévité dans le règne animal et est un mécanisme évolutif bien conservé.

Même chez l'Homme, une corrélation entre la température corporelle et la durée de vie a été rapportée. La température normale du corps humain se situe entre 36,5 et 37 degrés Celsius. Alors qu'une baisse aiguë de la température corporelle en dessous de 35 degrés conduit à l'hypothermie, la température du corps humain fluctue légèrement pendant la journée et atteint même 36 degrés pendant le sommeil. Fait intéressant, une étude précédente a rapporté que la température du corps humain a régulièrement diminué de 0,03 degrés Celsius par décennie depuis la révolution industrielle, suggérant un lien possible avec l'augmentation progressive de l'espérance de vie humaine au cours des 160 dernières années.