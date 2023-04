Mordue par un iguane, une petite fille développe une infection rare

L'ESSENTIEL Une petite fille, mordue au doigt par un iguane au Costa Rica, a développé une grosseur 5 mois plus tard.

Une biopsie a révélé qu'elle était infectée par une bactérie appelée Mycobacterium marinum. Il y a peu de cas chez l'Homme.

Il s'agit du premier cas d'infection liée à un iguane chez l'homme, documenté par des scientifiques.

Généralement, les iguanes sont des herbivores inoffensifs pour l’Homme. Mais l’un d’eux, semble-t-il gourmand, a mordu une petite fille de 3 ans pour lui voler le goûter que ses parents venaient de lui donner. En plus de la blesser au doigt, il lui a transmis une infection bactérienne rare. Elle est le premier cas documenté après une morsure d’iguane.

Une grosseur apparaît 5 mois après la morsure.

Le cas de la jeune Lena Mars sera présenté au “European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases” qui se tiendra à Copenhague du 15 au 18 avril 2023. L’iguane a mordu la petite californienne alors qu’elle était en vacances au Costa Rica en mars 2022. Les parents ont rapidement amené l’enfant dans un hôpital local. Les professionnels de santé ont désinfecté la lésion et ont prescrit un traitement antibiotique. La plaie a progressivement cicatrisé au cours des deux semaines suivantes.

Ainsi, lorsqu’une grosseur est apparue sur la main de la fillette cinq mois plus tard, la famille n’a pas fait le lien avec l’incident. Le pédiatre a alors pensé à un kyste sans gravité. Mais la bosse a continué à prendre de l’ampleur et a commencé à provoquer des douleurs les semaines suivantes. Une biopsie a alors été réalisée en novembre dernier.

Interrogé par CNN, le Dr Jordan Mah, auteur de la présentation et expert en microbiologie médicale à l'université de Stanford, remarque : “Je pense que lorsqu'ils sont allés chercher des soins médicaux pour la bosse, la morsure leur a en quelque sorte échappé parce qu'ils ne la voyaient pas comme une exposition potentielle, car elle venait de guérir. Et ce n'est que plus tard au cours du traitement, lorsque la situation s'est aggravée, que cela leur est revenu en mémoire et qu'ils l'ont signalé au médecin”.

Morsure d’iguane : la bactérie Mycobacterium marinum en cause

Les analyses des prélèvements ont révélé que la petite Lena avait une infection rare à Mycobacterium marinum. Il s’agit d’une bactérie qui provoque le plus souvent une maladie de type tuberculose chez les poissons. Très présente dans l’eau douce et salée, elle affecte rarement les humains.

La plupart des contaminations humaines sont liées à des plaies rentrées en contact avec des eaux infectées par les bactéries, plutôt qu’à des morsures d’animaux. L’infection se caractérise par une éruption cutanée qui peut se propager selon un schéma sphérique. Il peut développer un nodule avec du pus ou se transformer en ulcère.

Des antibiotiques seuls ne permettent généralement pas d’endiguer la maladie. Les médecins ont ainsi prescrit à la petite fille de la rifampicine, un antimicrobien, et de la clarithromycine, un antibiotique souvent utilisé pour les infections cutanées.

"Habituellement, avec ces infections, parce qu'elles mettent très longtemps à se développer et qu'elles sont un peu plus difficiles, vous devez les traiter pendant une plus longue période, parfois plusieurs mois", explique le Dr Mah. Il confie ainsi que l’état de santé de la patiente s’est amélioré. “Je ne dirais pas à 100 %, mais elle va beaucoup mieux qu'elle ne l'était au départ”.

Il confie au média américain : "Nous en savons beaucoup sur les morsures d'animaux et les bactéries, les infections, les suivis, disons des chiens ou des chats, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur celles des lézards, sans parler des iguanes.” “Je ne pense pas que les gens doivent avoir peur, mais les médecins devraient être conscients de cette possibilité”, conclut-il.

Les parents ont également donné des nouvelles de leur fille dans un communiqué repris par CNN. "Notre fille, Lena, vient de fêter son 4e anniversaire et se remet encore de l'opération de novembre. La plaie est en train de se refermer et tout le processus de guérison a pris plus de force que la morsure elle-même. Lena est l'enfant la plus courageuse que nous puissions imaginer et elle gère plutôt bien la situation. Elle se souvient parfaitement de la morsure et sait que la bactérie vient de l'iguane. Elle n'oubliera probablement jamais l'expérience, mais nous espérons qu'un jour, nous pourrons tous rire de ce qui s'est passé."