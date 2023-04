Trouble de l’érection : un spray nasal résout le problème en 5 minutes

L'ESSENTIEL Un spray nasal pourrait traiter les troubles de l’érection en cinq minutes.

Les résultats des premiers essais cliniques sont encourageants.

Ce produit pourrait être disponible d’ici deux ans.

En France, les troubles de l'érection touchent un peu plus d’un homme sur dix au cours de sa vie, selon l’Assurance maladie. Ceux-ci peuvent survenir à tout âge, mais sont beaucoup plus fréquents à partir de 50 ans.

Plusieurs traitements pour les troubles de l’érection

Pour diminuer les troubles de l’érection, il est conseillé d’adopter de bonnes habitudes de vie : alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, ne pas consommer trop d’alcool, arrêter de fumer, perdre du poids, etc. Néanmoins, cela n’est parfois pas suffisant et il faut alors consulter un médecin pour faire un bilan et décider du meilleur traitement à suivre.

Il existe plusieurs types de traitements : les médicaments à base de sildénafil, de tadalafil, de avanafil ou de vardenafil, des molécules qui augmentent l’afflux de sang dans le pénis en cas de stimulation sexuelle et rendent plus facile l’érection, les injections médicamenteuses dans le pénis ou encore une pompe à érection.

Mais des chercheurs viennent de trouver une nouvelle solution pour les hommes qui souffrent de troubles de l’érection : un spray nasal qui serait efficace en à peine cinq minutes alors que la plupart des traitements actuels mettent environ une heure à agir. Ainsi, il serait donc jusqu’à dix fois plus rapide.

Érection : un spray nasal qui agit en cinq à quinze minutes

"Cette administration nasale contourne le système digestif, [le produit] va donc directement dans la circulation sanguine et prend effet en cinq à quinze minutes”, explique Lee Rodne, président exécutif de la société de biotechnologie LTR Pharma qui a mis au point ce spray nommé Spontan, dans des propos relayés par le New York Post.

Dans le détail, le spray utilise la molécule vardenafil. L’action est plus rapide car elle est absorbée directement par le nez. “Nous nous attendons à ce qu'il soit beaucoup plus efficace que les comprimés oraux (...) et qu’il fonctionne dans un laps de temps de plus en plus rapide pour que les hommes n'aient pas à planifier à l'avance [leurs rapports sexuels] et qu'ils n'aient pas de résultats aléatoires” détaille Lee Rodne.

Pour l’instant, les résultats des premiers essais cliniques sont satisfaisants. Si les prochains sont également validés, ce produit pourrait être commercialisé d’ici deux ans.