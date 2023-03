Le microbiome intestinal du bébé n'est pas influencé par le microbiome vaginal de sa mère

L'ESSENTIEL Jusqu'ici les scientifiques pensaient que le microbiome vaginal de la mère influençait le microbiome intestinal des enfants.

Une nouvelle étude démontre qu'il n'a pas d'influence sur la composition du microbiome intestinal de l'enfant.

En revanche, le microbiome intestinal d'un bébé pourrait être influencé par le lait maternel ou l'exposition aux antibiotiques.

Les santés de la mère et de l’enfant sont liées, mais la science a encore de nombreuses choses à découvrir sur ce lien. Depuis longtemps, les scientifiques considèrent que le mode d’accouchement peut avoir une influence sur le microbiome intestinal des bébés, car la façon dont ils naissent les expose plus ou moins au microbiome vaginal de leur mère. Mais une étude, parue le jeudi 30 mars, remet en question cette affirmation. D’après leurs résultats, la composition du microbiome intestinal d’un bébé ne serait pas influencée par celle du microbiome vaginal de sa mère. Ils publient leurs travaux dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Microbiome : une étude avec des mères et leurs bébés

Pour réaliser cette recherche, les scientifiques, issus de différentes universités canadiennes, ont recruté plus de 600 femmes enceintes. Des écouvillons vaginaux maternels ont été prélevés avant l'accouchement. Puis, des échantillons de selles des bébés ont été prélevés dans les 72 heures suivant l'accouchement, ainsi qu'à 10 jours et trois mois après la naissance. "À partir de cette étude et d'autres travaux de suivi, nous avons pu montrer que le transfert de bactéries vaginales dans l'intestin du nourrisson est limité et que le microbiome vaginal maternel n'est pas un contributeur important à la communauté bactérienne qui se développe dans l'intestin d'un bébé après la naissance", explique Scott Dos Santos, co-auteur de cette étude. Que ce soit dix jours après la naissance ou trois mois après, ils n’ont pas observé de lien entre le microbiome vaginal de la mère et le microbiome intestinal de l’enfant.

Quels sont les facteurs qui influencent la composition du microbiome intestinal des bébés ?

"Au contraire, d'autres sources maternelles comme le lait maternel et l'exposition à l'environnement jouent probablement un rôle beaucoup plus important", ajoute ce scientifique. Ils ont aussi observé des différences dans la composition du microbiome entre les bébés et selon les modes d’accouchement. "Les différences que nous avons trouvées entre la composition du microbiome des selles des nourrissons par mode d'accouchement au début de la vie semblaient être principalement influencées par l'exposition aux antibiotiques au moment de la naissance", précise Deborah Money, co-autrice.

Microbiome intestinal du bébé : qu’est-ce que ces découvertes pourraient apporter ?

Avec l’équipe, ils comptent poursuivre leurs travaux en s’intéressant cette fois au lait maternel et à ses liens avec le microbiome intestinal des enfants. Comme ils le rappellent en préambule de leur étude, la compréhension des facteurs qui influencent le microbiome des enfants permettra d’améliorer leur prise en charge. Par exemple, aujourd’hui il est généralement admis que le manque d'exposition au microbiome vaginal maternel explique pourquoi les bébés nés par césarienne peuvent souffrir d’un déséquilibre de la flore intestinale. Ces résultats apportent une nouvelle perspective.