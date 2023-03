Près de 4 millions d'euros récoltés pour la lutte contre le Sida

L'ESSENTIEL Les donateurs ont une nouvelle fois répondu présents cette année lors du Sidaction.

3.911.394 euros de promesses de dons au profit de la lutte contre le sida ont été récoltés.

Cette somme va permettre à la recherche d’avancer et aux associations de poursuivre leur travail auprès des personnes vivant avec le VIH.

Malgré l’inflation, les Français continuent d’être généreux et de soutenir la lutte contre le Sida : l’association Sidaction a reçu un montant proche de celui de l’an dernier lors de son traditionnel week-end de collecte annuel.

Sidaction : les dons permettent de soutenir la recherche contre le sida

Ainsi ce sont près de 4 millions d’euros qui "seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international", précise Sidaction.

Le VIH est une IST, c’est-à-dire une infection qui peut se transmettre lors de relations sexuelles. "Une personne infectée par le VIH est dite malade du sida lorsque son système immunitaire commence à s’affaiblir de plus en plus et qu’il ne réussit plus à protéger cette personne contre les maladies et autres infections”, indique Prévention Sida.

C’est à ce moment-là qu’apparaissent les maladies opportunistes, des maladies qui profitent que l’organisme soit sans défense pour l’attaquer. On retrouve souvent parmi ces maladies : des cancers, la pneumonie, la tuberculose, etc.

L'épidémie de sida fait encore des victimes

Quarante ans après la découverte du VIH "les nouvelles infections sont toujours trop nombreuses et des millions de personnes n’ont pas accès aux traitements", a rappelé la directrice générale de Sidaction, Florence Thune dans le communiqué de l'association. 38,4 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, d’après Onusida.

En France, les autorités sanitaires estiment qu'environ 190.000 personnes vivent avec le VIH, dont 25.000 qui "ignorent leur séropositivité ou ne sont pas prises en charge malgré un diagnostic établi”, rappelle le communiqué de Sidaction.

La collecte de Sidaction, lancée vendredi dernier avec le soutien de 35 médias partenaires, reste ouverte jusqu’au 6 avril par internet et par téléphone en appelant gratuitement le 110.