Covid-19 : le vaccin ne perturberait pas les règles de manière inquiétante

L'ESSENTIEL 82 % des femmes n’ont pas signalé un changement au niveau de leurs règles, selon une étude.

Les patientes qui fument, qui ont déjà eu la Covid-19 ou qui n’utilisent pas de contraceptifs contenant de l'œstradiol ont plus de risques d’avoir des règles perturbées.

Les auteurs estiment que les "perturbations de règles peuvent être fréquentes mais pas graves".

60,4 % de la population a reçu une primo-vaccination complète et une dose de rappel, selon Santé Publique France. Parmi les femmes qui ont été vaccinées, certaines ont rapporté des modifications au niveau de leurs menstruations, notamment des flux très importants ou des retards. Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue iScience, la vaccination contre le Covid-19 ne provoquerait pas de changements menstruels inquiétants.

Règles : aucune perturbation pour 82 % des participantes

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les résultats d'une enquête menée au Royaume-Uni en 2021, regroupant plus 12.000 participantes menstruées, de tout âge, avec ou sans enfant, de toutes zones géographiques, vaccinées ou non contre la Covid-19.

Ainsi, les scientifiques ont découvert qu’une femme sur cinq avait des troubles menstruels après avoir été vaccinée mais 82 % n’avaient eu aucun changement à signaler. "Un effet secondaire est commun lorsqu'il touche 1 personne sur 10 ou plus, explique Alexandra Alvergne. Sans dire que les perturbations de règles sont communes, on peut en tout cas affirmer qu'elles sont fréquentes, suffisamment pour en faire un effet secondaire auquel on peut s'attendre."

Plus de risques chez les femmes qui fument ou qui ont déjà eu la Covid-19

Ensuite, les chercheurs ont observé que la probabilité d’avoir des changements menstruels était plus élevée chez les femmes qui avaient déjà été malades de la Covid-19, qui fumaient ou qui n'utilisaient pas de contraceptifs contenant de l'œstradiol. Dans le premier cas, les femmes avaient les symptômes suivants : des cycles courts (inférieurs à 24 jours), des règles plus longues (supérieures à 8 jours), des menstruations plus abondantes ou encore des saignements entre les cycles.

En comparant les données des femmes vaccinées à celles qui ne l’étaient pas, les scientifiques ont obtenu des résultats rassurants : la vaccination contre la Covid-19 ne provoquerait pas de changements menstruels inquiétants. Autrement dit, en étant vaccinées, les femmes n’avaient pas plus de risque d’avoir des cycles perturbés ou irréguliers. "Ce qu'il faut retenir, c'est que ces perturbations de règles peuvent être fréquentes mais pas graves pour autant, conclut Alexandra Alvergne. On sait par exemple que le vaccin peut engendrer de la fatigue ou de la fièvre. C'est toujours mieux de le savoir afin de ne pas s'inquiéter.”