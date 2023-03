Voici pourquoi s'asseoir avec les jambes croisées est mauvais pour la santé

L'ESSENTIEL S'asseoir les jambes croisées peut affecter le squelette et la posture en augmentant, entre autres, le désalignement des hanches, l'une étant plus haute que l'autre.

Le croisement au niveau des genoux est plus déconseillé que celui au niveau des chevilles, puisqu'il modifie la vitesse à laquelle le sang se déplace, ce qui peut augmenter le risque de caillots sanguins et endommager les vaisseaux.

Il est donc préférable d'éviter de croiser les jambes si vous le pouvez, même si de nombreux facteurs de risque associés au croisement des jambes sont probablement exacerbés par d'autres problèmes sous-jacents tels que la sédentarité et l'obésité.

Il existe généralement deux façons de s'asseoir sur une chaise et de croiser les jambes, l'une au genou et l'autre à la cheville. Mais aussi confortable que cela puisse être de s'asseoir les jambes croisées, est-ce mauvais pour la santé et la posture ? Adam Taylor, professeur et directeur du Clinical Anatomy Learning Center de l’université de Lancaster (Royaume-Uni), fait le point pour un article de The Conversation.

Pour commencer, la recherche montre que s'asseoir les jambes croisées peut augmenter le désalignement des hanches, l'une étant plus haute que l'autre. Et cela modifie la vitesse à laquelle le sang se déplace dans les vaisseaux sanguins des membres inférieurs, ce qui peut augmenter le risque de caillots sanguins, explique le chercheur.

Croiser les jambes au niveau des genoux est pire qu'au niveau des chevilles

Mais quelle est la pire manière de croiser ses jambes ? La plupart des recherches suggèrent que le croisement au niveau des genoux est pire que celui des chevilles. En effet, s'asseoir de cette façon peut entraîner une augmentation de votre tension artérielle en raison de l'accumulation de sang dans les veines et votre cœur doit travailler contre cela. Et cela peut augmenter le risque d'endommager vos vaisseaux sanguins, c'est pourquoi lorsque vous faites prendre votre tension artérielle, vous devez avoir les pieds à plat sur le sol, poursuit le professeur.

Plus vous êtes assis longtemps et souvent les jambes croisées, plus il est probable que vous ayez des changements à long terme dans la longueur des muscles et la disposition des os dans votre bassin. Et en raison de la façon dont votre squelette est lié, le croisement des jambes peut également entraîner un désalignement de la colonne vertébrale et des épaules. La position de votre tête peut potentiellement se désaligner en raison de changements dans les os du cou, car la colonne vertébrale compense pour maintenir votre centre de gravité au-dessus du bassin, précise Adam Taylor.

Quels sont les risques pour la posture et le squelette ?

Votre cou peut également être affecté car un côté du corps est plus faible que l'autre. Le même déséquilibre peut être observé dans les muscles du bassin et du bas du dos en raison d'une mauvaise posture et des contraintes et tensions causées par la position assise les jambes croisées. Le bassin peut également être désaligné en raison de l'étirement prolongé des muscles fessiers d'un côté, ce qui signifie qu'ils s'affaiblissent.

Enfin, rester assis avec les jambes croisées pendant une longue période augmente le risque de scoliose (alignement anormal de la colonne vertébrale) et d'autres déformations. Il peut également provoquer un syndrome douloureux trochantérien plus important, une affection courante et douloureuse qui affecte la face externe de la hanche et de la cuisse.

La recherche montre également que s'asseoir avec les jambes croisées peut mettre le nerf péronier, également connu sous le nom de nerf fibulaire, dans la partie inférieure de la jambe à risque de compression et de blessure. Cela se manifeste généralement par une faiblesse lorsque vous essayez de soulever le côté du petit orteil du pied ainsi que par le pied tombant plus préoccupant - où l'ensemble du pied pend. Bien que dans la plupart des cas, cela soit de courte durée et revient à la normale en quelques minutes.

Croiser les jambes pourrait affecter la production de sperme

Il existe également des preuves que croiser les jambes pourrait affecter la production de sperme. En effet, la température des testicules doit être comprise entre 2°C et 6°C en dessous de la température corporelle standard. Être assis augmente la température des testicules de 2°C et croiser les jambes peut augmenter la température des testicules jusqu'à 3,5°C. Et des études suggèrent qu'une augmentation de la température du scrotum ou des testicules peut réduire à la fois le nombre et la qualité des spermatozoïdes.

Il convient également de noter qu'en raison des différences d'anatomie entre les hommes et les femmes, il est probablement beaucoup plus facile pour les femmes de s'asseoir les jambes croisées, en particulier parce que les hommes ont une amplitude de mouvement réduite au niveau des hanches.

S'asseoir les jambes croisées peut être bénéfique pour certaines personnes

Mais la recherche indique que s'asseoir les jambes croisées peut être bénéfique pour certaines personnes. Une petite étude de 2016, par exemple, a révélé que pour les personnes qui ont une jambe plus longue que l'autre, s'asseoir les jambes croisées peut aider à ajuster la hauteur des deux côtés du bassin, améliorant ainsi l'alignement.

S'asseoir avec les jambes croisées semble également réduire l'activité de certains muscles, en particulier les muscles obliques (ceux sous la peau où vous mettez vos mains sur vos hanches) par rapport à s'asseoir avec les jambes vers l'avant. Cela peut aider à détendre vos muscles abdominaux et à prévenir le surmenage.

De même, il est prouvé que s'asseoir les jambes croisées améliore la stabilité des articulations sacro-iliaques (responsables du transfert de poids entre la colonne vertébrale et les jambes).

Alors verdict ? Il est probablement préférable d'éviter de croiser les jambes si vous le pouvez. Cela dit, de nombreux facteurs de risque associés au croisement des jambes sont probablement exacerbés par d'autres problèmes sous-jacents tels que la sédentarité et l'obésité. Donc, dans cet esprit, le principal conseil est de ne pas rester assis trop longtemps dans la même position et de rester régulièrement actif.