Minceur : nos astuces pour une séance de sport réussie

L'ESSENTIEL Un bon entrainement sportif allie variété et plaisir.

De nombreuses activités existent pour solliciter l'ensemble du corps et ne pas se lasser.

De bonnes habitudes de vie contribuent à la réussite de votre programme sportif : hydratation, alimentation et sommeil.

Alors que les beaux jours reviennent, les sportifs se remotivent pour faire de l’exercice. Nous vous donnons quelques conseils pour optimiser vos séances.

Se faire plaisir et varier ses activités

Tout d'abord, il est important de prendre plaisir à ce que vous faites. Le sportif doit se dépenser grâce à une activité qui lui plait, aller courir avec un partenaire ou participer à un match de football avec des amis sont d’excellents moyens de se dépenser tout en se faisant plaisir. Le plus important est d'atteindre vos objectifs et surtout de rester motivé.

De plus, varier vos activités vous permet de travailler tous les muscles de votre corps sans vous lasser. Entre la musculation pour la perte de la masse graisseuse et le cardiotraining qui sollicite tout le corps, les possibilités sont nombreuses pour atteindre ses objectifs.

Hydratation, alimentation, sommeil : prenez de bonnes habitudes

Il est primordial de bien vous hydrater pour une bonne performance. Il est recommandé de boire avant, pendant et après l’entrainement. Pendant les périodes d'effort physique, buvez régulièrement de petites quantités d'eau pour éviter d'avoir soif. Une bonne hydratation peut réduire le risque de tendinite ou les courbatures.

Par ailleurs, l’alimentation joue un rôle important dans la perte de calories. Selon l'Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé, l'alimentation doit être variée. Glucides (pâtes, riz, pain complet), protéines maigres (œufs, produits laitiers, légumineuses), ou encore antioxydants (fruits rouges, agrumes, légumes colorés, etc.). Ces aliments sont à consommer sans se priver. Cependant, il est préférable d'éviter les produits gras et sucrés, qui nuisent à la santé musculaire et cardiovasculaire.

Enfin, la quantité de votre sommeil est également à prendre en compte. Bien dormir fait aussi partie du processus, selon la Fédération française de cardiologie. Effectivement, le corps récupère pendant le sommeil, les muscles se reconstruisent, les petites blessures et traumatismes se soignent. Pour mémoire, selon le profil, les adultes doivent dormir au moins sept à huit heures par nuit.