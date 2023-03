Perte de poids : et si vous misiez sur les myrtilles ?

L'ESSENTIEL Les myrtilles contiennent des niveaux élevés d’anthocyanine, un antioxydant qui pourrait augmenter l'oxydation des graisses.

Onze cyclistes ont dû faire du vélo durant 40 minutes à deux reprises, une prise de sang et consommer 25 grammes de poudre de myrtille sauvage lyophilisée chaque jour pendant deux semaines.

Après avoir mangé des myrtilles, leur taux d’oxydation des graisses a augmenté, ce qui leur a permis de brûler plus de graisses durant l’effort physique.

En plus de leurs atouts gustatifs, les myrtilles sont bénéfiques pour la santé. Elles sont pauvres en sucres, contiennent des vitamines, des oligo-éléments, des fibres, des tanins. Ces fruits favoriseraient une bonne vision, aideraient à lutter contre le vieillissement et renforceraient les défenses immunitaires. "Il a été démontré que les myrtilles sauvages diminuent le stress oxydatif chez les personnes actives et sédentaires, qu'elles influencent les enzymes lipolytiques et qu'elles augmentent le taux d'oxydation des graisses au repos", ont indiqué des chercheurs de l’université d'État polytechnique de Californie (États-Unis).

Onze cyclistes ont consommé 25 grammes de myrtilles lyophilisées

Récemment, ils ont révélé que ces petites baies pouvaient nous aider à perdre du poids. Afin de parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nutrients. Dans le cadre de ces travaux, ils ont voulu savoir si une certaine quantité de myrtilles pouvait accélérer le processus d'oxydation des graisses, c'est-à-dire le processus par lequel le corps décompose les graisses pour produire de l'énergie pendant le sport.

Les auteurs ont recruté 11 cyclistes en bonne santé. Les participants ont dû répondre à des questions sur leur santé et faire du vélo d'intensité modérée durant 40 minutes. L’équipe a prélevé des échantillons de sang toutes les 10 minutes. Pendant deux semaines, les sportifs ont consommé, chaque jour, 25 grammes de poudre de myrtille sauvage lyophilisée, contenant 375 grammes d’anthocyanine, à savoir un antioxydant qui augmenterait l'oxydation des graisses. Après avoir mangé les petites baies, ils ont de nouveau fait du vélo pendant 40 minutes et une prise de sang.

Perte de poids : plus de graisses brûlées après avoir mangé des myrtilles

Selon les résultats, le taux d'oxydation des graisses augmentait de 19,7 % après 20 minutes de vélo, de 43,2 % après 30 minutes et de 31,1 % après 40 minutes. En clair, les volontaires ont brûlé plus de graisses après avoir consommé des myrtilles. "L'oxydation des glucides a diminué de 10,1 % à 20 minutes, 19,2 % à 30 minutes et 14,8 % à 40 minutes", peut-on lire dans les recherches.

D’après les scientifiques, ces fruits pourraient aussi aider les muscles à conserver leurs réserves de glycogène, la principale source d'énergie du corps, ce qui, en théorie, pourrait permettre au corps de faire de l'exercice plus longtemps et d'être plus performant. Les auteurs ont également constaté que les niveaux de lactate dans le sang (un signe de fatigue) étaient plus bas après la consommation de myrtilles.