Pourquoi le travail est-il aussi important ?

L'ESSENTIEL Trouver son bien-être passe aussi à travers son emploi.

Surmenage, manque de reconnaissance... peuvent précipiter une personne en dépression.

Pour gérer ces moments d'incertitude, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Parce que le travail détermine l'image de soi, en avoir ou en manquer peut être source de stress. Trouver son bien-être passe aussi à travers son activité professionnelle en lui donnant une juste place et en apprenant à mieux se connaitre.

Le travail comme pilier de vie

Qu’on en ait un ou pas, qu'il soit prenant, passionnant, ou fait par obligation, le travail est au centre de notre construction identitaire et peut impacter l'ensemble du bien-être d'un individu.

En effet, non seulement notre activité professionnelle nous permet d'avoir un salaire, mais elle est aussi source de projet et d'objectifs pouvant être moteurs. En cela elle nous permet d'augmenter notre confiance en nous à travers les compétences acquises et renforce le sentiment d'appartenir à la société.

Bien souvent, le travail accompagne toute une vie et permet d'acquérir des compétences et de l'expérience qui contribuent à se donner du sens.

L'emploi affecte tout notre être psychologique

Si la perte de son emploi est capable d'affecter la santé mentale chez 70 % des gens, c'est qu'au-delà des conséquences financières, elle impacte l'image de soi et le quotidien.

Il en est de même lorsque l'activité professionnelle est source de surmenage ou de manque de reconnaissance, puisqu'elle peut alors précipiter vers la dépression.

Des difficultés professionnelles peuvent ainsi servir « d’effet Domino » en impactant le reste du bien-être psychologique et physique, qu'il s'agisse de la vie personnelle, social, ou de l'image de soi.

Trouver le juste équilibre entre vies professionnelle et personnelle

Toute la difficulté réside à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle permettant de mieux gérer les moments d'incertitude et de s'adapter de façon plus flexible.

Le fait de garder une part de créativité, de ne pas hésiter à se remettre en question et à aller chercher de nouvelles compétences, permet de mieux gérer le stress engendré par le travail et l'impact qu'il peut avoir sur la construction de l'identité. Apprendre à se connaître, parfois avec l'accompagnement d'un professionnel, peut aussi être un atout pour faire les bons choix en fonction de sa personnalité et de ses besoins tout au long de la vie.

Source : "Upheaval, uncertainty, and change: themes of adulthood" Mental Health Foundation, publié en 2021 et disponible sur : https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/2022-08/MHF-state-of-a-generation-upheaval-uncertainty-and-change-report-2021.pdf