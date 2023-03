Troubles du rythme cardiaque : la faute aux œstrogènes ?

L'ESSENTIEL L’équipe a analysé le type de canal ionique le plus souvent muté dans le syndrome du QT long, nommé "Kv7.1/KCNE1", en insérant sa variante humaine et de l'œstradiol dans des œufs de grenouille.

L’œstrogène, secrété par les ovaires, gêne la fonction du canal ionique. Cet impact semble interagir avec les changements héréditaires responsables d'une maladie cardiaque.

"Certaines mutations réduisant la fonction des canaux ioniques semblent contribuer à une sensibilité élevée aux œstrogènes", selon une auteure.

L’œstrogène, une hormone produite par les ovaires, a un impact sur la régulation du rythme cardiaque. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Linköping en Suède. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances. Les scientifiques ont essayé de comprendre quelles substances présentes dans l'organisme influençaient la fonction des canaux ioniques, à savoir des petits pores qui régulent l’activité électrique du cœur et donc les battements.

Troubles du rythme cardiaque : pourquoi les femmes sont plus touchées ?

Dans le cadre des travaux, l’équipe s’est intéressée aux effets possibles de l'œstrogène. Ils ont eu cette idée lorsque des cardiologues leur ont demandé pourquoi les femmes étaient non seulement plus souvent touchées que les hommes, mais aussi plus gravement affectées par certaines maladies héréditaires provoquant un rythme cardiaque anormal.

Pour mener à bien leur étude, les auteurs ont examiné le type de canal ionique le plus souvent muté dans le syndrome du QT long (une anomalie du système électrique du cœur), qui est appelé "Kv7.1/KCNE1". Pour rappel, chez les patients atteints de cette affection, le cœur met plus de temps que la normale à terminer chaque battement.

Selon eux, la réduction de la fonction de ce canal ionique est un facteur qui augmente le risque d'arythmie. Pour comprendre l'impact des œstrogènes sur ce canal ionique spécifique, les chercheurs ont réalisé des expériences au cours desquelles ils ont inséré la variante humaine du canal ionique dans des œufs de grenouille qui ne possèdent pas ce canal ionique. Ils ont ajouté l'œstradiol, la forme la plus active de l’œstrogène, et ont évalué la fonction du canal ionique.

L'effet de l’œstrogène sur le canal ionique contribuerait au risque d'arythmie plus élevé

Il s'est avéré que la fonction du canal ionique était gênée par l'œstrogène. D’après les scientifiques, l'impact de cette hormone semble interagir avec les changements héréditaires à l'origine d'une maladie cardiaque, perturbant le rythme des battements du cœur. "Nous montrons que certaines mutations héréditaires qui réduisent la fonction des canaux ioniques semblent contribuer à une sensibilité élevée aux œstrogènes", a expliqué Sara Liin, auteur des recherches, dans un communiqué.

Dans leurs conclusions, les auteurs soulignent qu'il est important de se souvenir des nombreux effets positifs des œstrogènes. Chez les femmes présentant un risque héréditaire accru de syndrome du QT long, ces hormones pourraient éventuellement constituer un facteur de risque. Ce syndrome "est relativement rare, puisqu'il touche environ une personne sur 2.500."