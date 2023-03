Chenilles processionnaires : comment s’en protéger ?

L'ESSENTIEL Il y a deux espèces de chenilles processionnaires en France : celles du pin et du chêne.

Elles sont toutes les deux très urticantes.

Plusieurs gestes permettent de s'en protéger comme porter des vêtements longs pendant des promenades en forêt.

Les chenilles processionnaires doivent leur nom à leur façon de se déplacer à plusieurs en file indienne. Leurs soies urticantes et allergisantes pour l'Homme comme l'animal leur a valu d’être classées comme nuisibles à la santé en avril 2022.

La majorité de la France est infestée par deux espèces : la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pytiocampa) et la processionnaire du chêne (T. processionea). Ces insectes et leurs poils urticants peuvent provoquer des démangeaisons, des conjonctivites, des maux de gorge ou encore des irritations des voies respiratoires. La vigilance est donc de mise pendant les promenades dans la nature, mais pas seulement. Plusieurs gestes permettent de s’en protéger.

Chenilles processionnaires : les bons gestes à faire lors des promenades en forêt

"La première chose à faire est, bien sûr, de ne pas toucher une chenille et de ne pas s’approcher des processions. Ne touchez pas non plus là où elles sont passées", explique la Dr Sandra Sinno-Tellier, médecin spécialisée en épidémiologie et en toxicologie au sein de l’Anses, dans un article paru dans The Conversation.

Il est également recommandé de :

Porter des vêtements protecteurs : il faut ainsi privilégier les manches et les pantalons longs. Il peut être bon aussi d'avoir un chapeau ou des lunettes.

Éviter de se frotter les yeux pendant la balade : il est préférable d’éviter de se toucher le visage jusqu’au lavage des mains.

Prendre une douche et changer de vêtements en rentrant si vous pensez avoir été exposé aux poils des chenilles processionnaires : pour réduire le risque d’exposition secondaire, il est préférable de mettre les habits directement dans la machine à laver.

"Il faut être vigilants pour les enfants, qui peuvent être tentés de mettre la chenille à la bouche. Éviter de se promener dans les parcs et jardins où des arbres sont atteints", ajoute l’experte.

Chenilles processionnaires : les astuces à suivre si vous vivez près d’une zone infectée

Les riverains d’espaces verts ou de forêts infestés par les chenilles processionnaires peuvent aussi réduire les risques en suivant plusieurs recommandations. Il est conseillé de :

Ne pas faire sécher le linge en extérieur surtout par temps venteux.

Laver soigneusement les fruits et légumes du jardin.

Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre infesté : il faut aussi les munir de vêtements protecteurs similaires à ceux utilisés lors des promenades en forêt.

Ne pas écraser les chenilles : cela pourrait libérer leurs poils urticants et conduire à les transporter sous les chaussures. De plus, même mortes, l'animal reste urticant.

Ne jamais les balayer au risque de créer un nuage de poils urticants : ce dernier pourrait provoquer une atteinte cutanée, oculaire et respiratoire.

De plus, si votre animal de compagnie se trouve être la victime des poils urticants des chenilles processionnaires, il faut vous protéger avec une tenue adaptée ainsi que des gants avant de le manipuler et de le laver à grandes eaux.

"Les chenilles processionnaires du pin et du chêne n’ont pas la même saisonnalité : les expositions aux processionnaires du pin sont observées de janvier à mai, avec un pic en mars (...). Celles du chêne d’avril à août, avec un pic en juin. Vagues de chaleur automnales et hivers doux favorisent des développements larvaires précoces", précise la Dr Sandra Sinno-Tellier.