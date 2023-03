Les jeunes enfants peuvent apprendre à lire les cartes dès l'âge de 4 ans

L'ESSENTIEL Les enfants seraient capables de lire une carte routière à partir de quatre ans.

Pour mesurer cela, les scientifiques ont demandé à 175 enfants de participer à un jeu d'apprentissage spatial.

La lecture d’une carte routière est liée à d’autres compétences cognitives comme la mémoire, l’orientation ou encore la résolution de problèmes.

Avec l’essor des GPS, de moins en moins de personnes sont habituées à lire des cartes routières… Mais cela signifie-t-il que nous n’en sommes plus capables ? Non, et cette compétence serait même accessible aux plus jeunes ! En effet, selon une étude publiée dans la revue Developmental Psychology, un enfant serait même capable d’apprendre à le faire dès l’âge de quatre ans.

Avant quatre ans, les enfants n’arrivent pas à lire une carte

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de 175 enfants âgés de deux à cinq ans. Ils les ont fait jouer à un jeu d'apprentissage spatial, sollicitant les mêmes capacités que celles qu’il faut pour lire une carte.

Concrètement, les scientifiques ont montré un autocollant caché dans une pièce virtuelle aux jeunes participants. Ensuite, ceux-ci ont dû en chercher un autre, au même endroit, dans une situation spatiale identique. Résultat : les enfant de deux et trois ans n'étaient pas capables de reconnaître les dispositions spatiales. Mais à partir d'environ quatre ans, ils ont réussi.

Lire une carte routière est lié à d’autres facultés d’après l’étude

"Cela signifie que les enfants commencent à développer les compétences de base [pour lire] des cartes dès l'âge de quatre ans, explique le Dr Martin Doherty, dans un communiqué. Sur la base de ces résultats, nous estimons que les enfants peuvent lire des cartes simples à partir de l'âge de quatre ans environ. Cela nous indique que la lecture de cartes peut être plus simple sur le plan cognitif qu'on ne le pensait auparavant.”

Ces résultats chez les enfants sont importants car, selon l’étude, la capacité à lire une carte serait aussi liée à d’autres facultés comme la pensée critique, l'analyse, l'orientation, la résolution de problèmes ou encore la mémoire.

Selon l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), il y a cinq étapes à respecter pour bien lire une carte routière : choisir une carte adaptée à ses besoins, l’orienter en utilisant une boussole, se familiariser avec la notion d’échelle, se représenter le relief et évaluer le dénivelé et, enfin, interpréter le langage cartographique à l’aide de la légende.